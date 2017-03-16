İrfan Buz: Bizi bulunduğumuz sıralamada kabullenmeleri zaman aldı

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, “Şunu artık diğer camialardaki insanların kabul etmesi gerekiyor. Yeni Malatyaspor da artık büyük bir camia, bizi bulunduğumuz sıralamada kabullenmeleri zaman aldı” dedi.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, takımın son durumu ve Manisaspor maçı hazırlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Tamamen artık önümüze bakmamız gerekiyor”

Hafta sonu Manisanspor ile ciddi bir müsabakaya çıkacaklarını belirten Buz, “Geride bıraktığımız haftalarda hiçbir olaya takılıp kalıp bakmıyoruz. Tamamen artık önümüze bakmamız gerekiyor. Manisaspor maçı çok ciddi bir müsabaka. Bu ligde Manisaspor takımı bu güne kadar çok ciddi sonuçlar aldılar. Bandırmayı 6-2, Eskişehirspor'u deplasman da 5-1, kendi evlerinde Ümraniyespor'u 5-2 kazanmış ve kontrataklara çok çabuk çıkabilen bir takım. Bunun farkında olup oyuncularımla beraber biz de ciddi şekilde hazırlandık” şeklinde konuştu.

“Bu hedeflere yaklaştığımızı görüyorum”

İrfan Buz, göreve ilk geldiği günden bu yana hedeflerine ilk kez bu kadar yakın olduğunu belirterek, “Yeni Malatyaspor camiasında 2. yılım ve gerçekten zor bir dönemde takımın başına gelmiştim. Yücel İldiz'den devraldıktan sonra hesapladığımızda bugüne kadar yaklaşık 85 puan almışız. Malatya'ya ilk geldiğim günlerde üzerinde durduğum konu, bu şehir için bir şeyler yapmak istiyoruz demiştim, amaçlarımızın olduğundan bahsetmiştim. Şimdi bu hedeflere yaklaştığımızı görüyorum. Futbolcu kardeşlerim burada en büyük pay sahibidir. Yönetimimizle birlikte uyum içerisinde elimizden gelenin en iyisini verip başarılı olmak takımdaşlık açısından çok önemliydi. 2. senemizdeki yaptığımız kadro mühendisliğiyle, sene başında getirdiğimiz yabancı oyuncularla birlikte yerli oyuncularımızın uyum ve gayreti çok önemliydi. Onlar özveriyle, bizde elimizden geleni yaparak buralara kadar geldik” dedi.

“Bundan sonra işin sadece sahada biteceğini düşünüyorum”

Buz, “Bundan sonra işin sadece sahada biteceğini düşünüyorum. Her takıma bundan sonraki her maçında gönülden başarılar diliyorum. Hakkaniyetin olmasını istiyoruz. Artık kendimizi Malatyalı olarak gördüğümüz için söylüyorum, Malatyalılar olarak biz haksız kendimizi hiçbir zaman haksız adaletsiz bir konumda görmek istemiyoruz. Aynı zamanda haklı olduğumuz taraflarımızın da görmezden gelinmemesini istiyoruz. Şunu artık diğer camialardaki insanların kabul etmesi gerekiyor. Yeni Malatyaspor da artık büyük bir camia, bizi bulunduğumuz sıralamada kabullenmeleri zaman aldı. Bu başarıların devamı gelecektir ama futbol maalesef çok acımasız bir oyundur. Onun için müsabaka müsabaka bakmamız gerekiyor“ ifadelerini kullandı.