Konyaspor’da Ahmet Şan yine başkan!

Konyaspor'da mevcut başkan Ahmet Şan, tek aday olarak girdiği genel kurulda güven tazeledi.

Konyaspor Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Tek listenin olduğu kongrede oy birliğiyle Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, yeniden başkan seçildi.

Bir otelin toplantı salonunda gerçekleşen kongreye çok sayıda delege katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından faaliyet raporları, bilanço ve bütçe oy birliği ile ibra edilerek kabul edildi. Yeniden Konyaspor başkanlığına seçilen Ahmet Şan, “Oylarınızla yeni bir yönetim kurumumuz oluşturuldu. Oylarınıza layık olmaya çalışacağız. Yeni yönetimdeki arkadaşlara başarılar diliyorum. Konyaspor'umuz üçüncü olduktan sonra çok dikkat çekti. Son haftalarda başarılı Konyaspor’umuzu adeta bazı kesimler abluka altına aldı. Hem delegelerimiz hem taraftarlarımızla bu sıkıntıların üstesinden geleceğiz” dedi.

Hedeflerini dile getiren Başkan Şan, “Bugün geldiğimiz noktada eğer 2016-2017 sezonunda 50 puan barajını aşıp, yani bizim hedefimiz 5’nci, 6’ncılık idi, şu anda belki uzak gözükebilir ama kupada iddialıyız. Eğer kupayı alırsak, borçlarımızı tamamen sıfırlamış olacağız. Olmadığı takdirde 6 ile 10 milyon civarında bir borç ile bu sezonu kapatmış olacağız” ifadelerini kullandı.

“Suni gündemlerle camiamızı bölmek isteyenler var”

Asılsız haberlere tepki gösteren Başka Şan, “Şimdi tabii ki teknik direktörümüz başarılı, teknik ekibimiz başarılı, bir çok futbolcumuza yurt içinde ve yurt dışında talipler var. Tabii ki biz kadromuzu daha güçlendirerek önümüzdeki sezona hazırlıklar yapıyoruz. Kupada iddialıyız. Ligde en azından üst sıralarda yer almak istiyoruz. Biz bunu başaracak güçteyiz. İstanbul basını olmadık haberler yapabiliyor. Ben onun için Konya basınından ricam birlik beraberliğimizi bozmayalım. İstanbul basının asılsız bir haberi alıp Konyalı hemşehrilerime de aktarmayalım. Bizim teknik direktörümüzle 2018'e kadar sözleşmemiz var. Şu anda gayet güzel giden düzenimiz var. Olmadık bir kelimede cımbızla çekip bundan kriz oluşturma gibi suni gündemlerle camiamızı bölmek isteyenler var. Bunların hepsinin farkındayız. Şu anda biz yolumuza devam diyoruz” dedi.

Konyaspor’un yeni yönetim listesi ise şöyle:

“Ahmet Şan, Ali Akkanat, Fatih Yılmaz, Ahmet Baydar, Ali Karaçayır, Mehmet Günbaş, Abdullah Şanlı, Ali Kaya, Celalettin Çakıcı, Mehmet Tosunoğlu, Sefa Coşkun, Mustafa Güncü, Fatih Tınmaz, Ömer Zeren, Zekeriya Mızırak, Hakan Salim Çağlayan, Mustafa Okçu, Mustafa Gökhan, Ercan Yılmaz, Mehmet Ali Gökhan, Zekerye Coşar.”