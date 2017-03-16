Malatya’nın yeni stadında sona gelindi

Geçici kabulü Mart ayı sonunda yapılacak Malatya’nın yeni stadında çalışmalarda sona gelindi.

Yeni statta soyunma odalarından, kulübelere, kale direklerinden, iç dizayna kadar hemen her şey tamamlanırken, zemin iyileştirme çalışmalarına ise 1 haftadır başlandığı belirtildi. Stat içi koridorlarda yönlendirme tabelalarından, soyunma odalarındaki lavabo ve duşlara, 86 tuvaletteki ince işçiliklerden, basın toplantı odalarına kadar birçok kalemde işleri tamamlayan yüklenici firma, şimdi de federasyonun talep ettiği işleri tamamlıyor. Federasyon tarafından belirlenen güvenlik noktaları, giriş kapıları ve takım soyunma odaları gibi eksiklerin tamamlanması için yoğun bir mesai harcayan yüklenici firmanın Mart ayının sonunda stadın geçici kabulünü yapacağı öğrenildi.

Stat dışında da çevre düzenlemesi işlerine hız veren yüklenici firma, doğu, batı, güney ve kuzey otoparkların asfalt, kaldırım ve yeşil alanlarını tamamen bitirdi.