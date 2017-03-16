Medipol Başakşehir Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında sahasında oynayacağı Kardemir Karabükspor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 25. haftasında pazar günü oynayacağı Kardemir Karabükspor karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü. 3. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşen antrenmanda koşu, ısınma ve istasyonlara bağlı kondisyon çalışması yapıldı. İlk 15 dakikası basına açık olan çalışmaya Egemen Korkmaz ve Bekir İrtegün sakatlığı nedeniyle katılmadı. İdmanın basına kapalı bölümünde de taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirildiği ifade edildi.

Antrenmana Eyüp Sevgi Yıldızları Anaokulu ve özel öğrenciler gelerek Abdullah Avcı ve ekibiyle fotoğraf çektirdi.