Minik öğrenciler Eskişehirspor’dan galibiyet sözü aldı

Eskişehir’de farklı okullarda okuyan ilk ve orta okul öğrencileri, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ni ziyaret ederek, Eskişehirpor'lu futbolculardan Göztepe maçı için galibiyet sözü aldılar.

Eskişehir'de farklı ilk ve orta okullardan gelen yaklaşık 200 öğrenci Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde antrenman öncesinde futbolcular ve teknik heyeti ziyaret etti. Eskişehirspor taraftarı minik öğrenciler, giydikleri Eskişehirspor formalarının yanı sıra bir kısmı yüzlerini de siyah ve kırmızıya boyamış şekilde futbolcularla buluştu. Futbolcuların antrenmana çıktığı sırada büyük heyecan yaşayan öğrenciler, dakikalarca futbolculara tezahürat yaptı. Futbolcularda öğrencilerin yanına gelerek fotoğraf çektirdi ve formalarını imzaladı. Öğrenciler adına konuşan 5'inci sınıf öğrencisi Arda Kurumehmetoğlu, Göztepe maçı için futbolcularda galibiyet sözü istedi.

Göztepe maçının önemine vurgu yapan öğrenci Kurumehmetoğlu, “Bizler bu şehrin çocukları ve bu kulübün de bekçileriyiz. Sınıfta arkadaşlarımız İstanbul takımlarını tutarken biz her zaman şehrimizin takımını tuttuk. Onlar sahte aşk yaşarken biz sizin giydiğiniz formadaki aşkı yaşadık. Onlar kupalarıyla, şampiyonluklarıyla övünürken biz sizin dik duruşunuz ile övündük. Bakmayın böyle çocuk olduğumuza her hafta tribünlerdeki yerimizi alırız. Eskişehirspor bizim için sadece bir oyun değildi. Eskişehirspor bizim her şeyimizdir. Önümüzdeki maç Göztepe maçı. Belki bizim kader maçımız. Ne olur bu maçı kazanın. Bizim geleceğimiz sizin ellerinizde. Eskişehirspor'u ne olur bizden mahrum bırakmayın. Ne olur Eskişehirspor'u şampiyon yapın” dedi.Öğrenciler çekilen toplu fotoğrafın ardından sahadan ayrıldı.

Ramazan: Herkesi maça bekliyoruz

Antrenmana başlamadan önce basın mensuplarına futbolcular Ramazan Övünç ile Bruno Mezenga açıklamalarda bulundu. Göztepe maçının önemli olduğunu belirten Ramazan Övünç, “Çok güzel bir taraftarımız var. Bize destekleri büyük. Pazar günü bize güç kuvvet katacaklarına inanıyorum. Pazar günü herkesi maça bekliyoruz. Bu maçta icraat yapma zamanı. Bence çok konuşma zamanı değil. Bu maçta herkes Eskişehirspor'un ne olduğunu görecek. Takım olarak bu maça hazırız. Galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak istiyoruz” diye konuştu.

Bruno Mezenga ise Göztepe maçını taraftarın önünde oynayacaklarını belirterek, şunları söyledi:

“Zor bir karşılaşma olduğunu biliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. İçimde ne varsa ortaya dökeceğiz.”