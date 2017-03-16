N’Doye ve Rodallega iç sahadaki sessizliğini bitirmek istiyor

Trabzonspor'un forvet oyuncuları N'Doye ve Rodallega, bordo-mavili takımın sahasında oynadığı maçlarda gol atma başarısı gösteremezken, Galatasaray ile oynanacak olan karşılaşmada bu duruma son vermek istiyor.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında sahasında Galatasaray’ı konuk edecek olan Trabzonspor’da, santrfor bölgesinde görev yapan oyuncular N’Doye ve Rodallefa taraftarı önünde gol orucunu bozmak istiyor. Ligin 24. haftası sonunda 25 golü bulunan bordo-mavili takımda santrforlar 8. haftada deplasmanda oynanan Galatasaray maçında Dame N’Doye’un attığı tek gol ile skora katkı yaparken, 22. haftada yine deplasmanda oynanan Atiker Konyaspor maçında yeni transfer Rodallega’nın ayağından bulduğu tek golle 1-1 berabere kalmıştı. Bordo-mavililer deplasmanda oynadığı son Akhisar Belediyespor maçında sahadan 3-1 galip ayrılırken N’Doye’nin ayağından 2 gol bulmuştu.

Bordo-mavili takım santrfor bölgesinde görev yapan Muhammet Demir, Hyun-Jun Suk ve Ramil Sheidav ile ara transfer döneminde yollarını ayırırken, kadroda bulunan Senegalli futbolcu N’Doye ve ara transferde Akhisar Belediyespor’dan transfer ettiği Hugo Rodallega Trabzonspor’un evinde oynadığı maçlarda gol atma başarısı gösteremedi.

Evinde 10 maç oynadı

Trabzonspor bu sezon evinde 11 maç oynadı. Söz konusu maçlarda ise santrfor bölgesinde görev yapan oyuncuların skor anlamında katkısı ise olmadı. Bordo-mavili takım evinde oynadığı maçlarda 5 galibiyet 3’er beraberlik ve mağlubiyet elde etti. Attığı 14 gole karşılık ise 9 gol gördü ve 15 puan topladı. Trabzonspor’un evinde oynadığı maçlarda attığı 14 golü ise Yusuf Erdoğan ve Mehmet Ekici (3), Onazi, Uğur Demirok ve Castillo (2), Yusuf Yazıcı ve Okay Yokuşlu (1) kaydetti.