PFDK’dan Ricardo Quaresma’ya ceza!

PFDK, cezalı olduğu maçta akredite olduğu maçta akredite alanına girdiği için Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'ya para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı. TFF’nin resmi internet sitesinden duyurulan kararlarda Beşiktaş’ın yıldızı Ricardo Quaresma’ya, cezalı olduğu maçta akredite alanına girdiği için 5 bin TL para cezası verildi.

Quaresma`ya iyi Bruma`ya kötü haber! Dünya Kupası Elemeleri'nde Macaristan ve İsveç'le karşılaşacak Portekiz'de 25 kişilik aday kadro açıklandı. Beşiktaşlı Ricardo Quaresma'nın yer aldığı kadroya, Galatasaraylı Bruma davet edilmedi. İlgili Haberi Oku

İşte PFDK Spor Toto Süper Lig takımları hakkında aldığı kararlar:

“1- BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu RICARDO ANDRADE QUARESMA BERNARDO’nun, 12.03.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. – KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, cezalı olmasına rağmen akredite alana girmesi nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübünün, 10.03.2017 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR – FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 10.03.2017 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR – FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 75.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN B bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 13.03.2017 tarihinde oynanan AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR – TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 11.03.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR – KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ALT A,B,C,D,E,F,G,H bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GAZİANTEPSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GAZİANTEPSPOR Kulübünün, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GAZİANTEPSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GAZİANTEPSPOR Kulübünün, akredite edilmeyen kişinin akredite alanlarda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına…

Karar verilmiştir.

PFDK Başkanı

Av. E.Polat YILMAZ”