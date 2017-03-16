Quaresma’ya iyi Bruma’ya kötü haber!

Portekiz Milli Takımı’nın, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu’nda Macaristan ve İsveç’le oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. 25 kişilik kadroda Beşiktaş’ın yıldızı Ricardo Quaresma yer alırken, kadroya çağrılması beklenen isimlerden Galatasaraylı Bruma davet almadı. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray kulübüne gönderilen faksta, Bruma’nın milli takıma çağrılmasından herhangi bir uygunsuzluk olmadığı belirtilmiş, bu durum 21 yaşındaki futbolcunun kadroya davet edileceğine yorumlanmıştı.
İşte Portekiz Milli Takımı’nın aday kadrosu:
Kaleciler: Rui Patrício, Anthony Lopes, Marafona
Savunmacılar: Cedric, Cancelo, Nelson Semedo, Luís Neto, Pepe, Fonte, Bruno Alves, Raphael Guerreiro, Eliseu
Orta sahalar: Danilo, William, Joao Mario, Renato, Moutinho, Andre Gomes, Pizzi
Forvetler: Bernardo Silva, Gelson Martins, Cristiano Ronaldo, Ricardo Quaresma, Andre Silva, Eder