Quaresma’ya iyi Bruma’ya kötü haber!

Dünya Kupası Elemeleri'nde Macaristan ve İsveç'le karşılaşacak Portekiz'de 25 kişilik aday kadro açıklandı. Beşiktaşlı Ricardo Quaresma'nın yer aldığı kadroya, Galatasaraylı Bruma davet edilmedi.

Portekiz Milli Takımı’nın, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu’nda Macaristan ve İsveç’le oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. 25 kişilik kadroda Beşiktaş’ın yıldızı Ricardo Quaresma yer alırken, kadroya çağrılması beklenen isimlerden Galatasaraylı Bruma davet almadı. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray kulübüne gönderilen faksta, Bruma’nın milli takıma çağrılmasından herhangi bir uygunsuzluk olmadığı belirtilmiş, bu durum 21 yaşındaki futbolcunun kadroya davet edileceğine yorumlanmıştı.

A Milli Futbol Takımı`nın programı belli oldu 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 24 Mart'ta Antalya'da Finlandiya ile karşılaşacak, ardından 27 Mart'ta Moldova ile Eskişehir'de bir hazırlık maçı yapacak A Milli Takımın programı belli oldu. İlgili Haberi Oku

İşte Portekiz Milli Takımı’nın aday kadrosu:

Kaleciler: Rui Patrício, Anthony Lopes, Marafona

Savunmacılar: Cedric, Cancelo, Nelson Semedo, Luís Neto, Pepe, Fonte, Bruno Alves, Raphael Guerreiro, Eliseu

Orta sahalar: Danilo, William, Joao Mario, Renato, Moutinho, Andre Gomes, Pizzi

Forvetler: Bernardo Silva, Gelson Martins, Cristiano Ronaldo, Ricardo Quaresma, Andre Silva, Eder