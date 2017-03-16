Rihanna takım kurdu

Güzel şarkıcı Rihanna, aşk hayatıyla sık sık magazin basınına malzeme oluyor. Son olarak PSG'nin yıldızları Blaise Matuidi ve Marco Verrati'yle anılan Barbados asıllı Amerikalı yıldız, daha önce de birçok sporcuyla yan yana görüldü.

Rihanna bu isimlerden bazılarıyla sevgili olduğunu kabul ederken, bazıları ise dedikodu olarak kaldı. İşte, Rihanna’nın hepsi bir araya gelse takım oluşturabilecek sevgilileri.

Karim Benzema2015’te Fransız futbolcu Benzema ile çıkan Rihanna, daha sonradan yaptığı açıklamada aralarında herhangi bir duygusal bağ olmadığını, sadece cinsellik için birlikte olduğunu söylemişti.Paulo DybalaJuventus’ta forma giyen genç futbolcu Dybala, sosyal medya hesabından Rihanna ile çekilmiş olan bu fotoğrafını paylaşarak güzel şarkıcının doğum gününü kutladı. Aralarında herhangi bir şeyin yaşanıp yaşanmadığını ise bilmiyoruz.

Andrew Bynum2009’da Rihanna’nın Chris Brown’dan ayrıldıktan sonra basketbolcu Andrew Bynum ile çıktığı iddia edilmişti. Bynum ve Rihanna’nın birlikte akşam yemeği yedikleri söylentileri de çıkmıştı.

Rashard LewisRihanna’nın bir başka NBA oyuncusu Rashard Lewis ile de adı geçti. İkilinin bir süreliğine çok yakınlaştığı iddia edildi. Rihanna’nın Orlando Magic maçını izlemeye gitmesi iddiaları kuvvetlendirdi. Rihanna ayrıca Rashard Lewis’in apartmanından çıkarken de görüntülenmişti.

Matt KempBeyzbol oyuncusu Matt Kemp ile aşk yaşayan Rihanna, yaklaşık bir sene boyunca ilişkisini sürdürdü.

J.R. SmithRihanna, bir başka NBA oyuncusu J.R. Smith ile de anıldı. O dönemler New York Knicks’te forma giyen Smith ile Rihanna’nın gece kulübünde birlikte görüntüleri medyaya yansımıştı.

Darren McFaddenRihanna’nın adının geçtiği bir başka sporcu isim ise Amerikan futbolcusu Darren McFadden.

Lewis HamiltonYine 2015 yılında Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ile görüntülenen şarkıcı, Benzema ile çıktığı aynı sebepten Hamilton’la da çıkmıştı.

James YoungSevgili listesi basketbolcularla dolu olan Rihanna, bir başka basketbolcu James Young ile maç izlerken görüntülenince ‘Acaba?’ sorusunu akıllara getirdi.