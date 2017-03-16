Robin van Persie’ye sürpriz talip

Fenerbahçe'de bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen Van Persie’ye eski kulübü Feyenoord’dan davet geldi.

Fenerbahçe, Robin van Persie'yi transfer ederek tüm dünyada büyük ses getirmişti. Ancak tecrübeli oyuncu ilk sezonunda Pereira ile yaşadığı sıkıntılar ve sakatlıklar nedeniyle bekleneni veremedi. Bu sezon da bir türlü form tutamadı. Yönetimin artık umudunu kestiği Van Persie'ye, kendisini futbol dünyasına kazandıran eski kulübü Feyenoord'dan davet geldi.

Dirk Kuyt örneği!

Hollanda ekibi, geçtiğimiz sezon bir diğer eski oyuncusu Dirk Kuyt'ı geri almış ve önemli başarı yakalamıştı. Bu sezon Kuyt önderliğinde şampiyonluğa koşan Feyenoord'da yönetim, Van Persie'ye de, “Geri dön” çağrısı yaptı. RvP'ye, “Seni yeniden aramızda görmek hepimizi mutlu eder. Önümüzdeki sezon Kuyt'la birlikte Şampiyonlar Ligi'nde genç kadromuzun lideri ol. Futbolu Feyenoord formasıyla bırak” teklifi götürüldü. 33 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2018 yılında sona erecek.