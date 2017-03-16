Salla gitsin

Merih BAYRAKTAR yazdı...

Harflerin ve sayıların sihrine her zaman inanmışımdır. Beşiktaş'ın, Kasımpaşa ve Karabükspor karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetler sonrası Kayserispor maçında da neredeyse K'nin sihri yaşanacaktı.

İşin fantastik kısmı bir yana, son dakikalarda gelen golle alınan bir puan Beşiktaş'ın bundan sonraki süreçte en azından moral bozukluğunu minimuma indirdi.

Geçen yılki Akhisar maçında yine son dakika golü ile gelen bir puan Beşiktaş'ın şampiyonluk yolunda nasıl büyük bir yara almasını engellediyse, bu bir puan da aynı etkiyi yapacaktır. Bundan sonra ne olur bilinmez ancak Beşiktaş'ın ligin en formda ve en iyi futbol oynayan takımı olduğu yadsınamaz. Beşiktaş, Fikret Orman'ın başkanlığında hem hoca hem de futbolcu transferinde neredeyse sıfır hatayla özlediği başarılara ulaşırken Samet Aybaba ile başlayan Biliç ile devam eden yapılanma Şenol Güneş ile olgunlaştı. Duruşu, adil davranması ve eğitimci yönüyle Güneş, Beşiktaş camiasının vazgeçilmezi oldu.

Bu akşamki Olympiakos maçı hem Beşiktaş hem de Şenol Hoca için sezonun belki de en önemli karşılaşması olacak. İşte Kayserispor'a mağlup olmamanın önemi belki bu maça damga vuracak.

Son günlerin en popüler şarkısı ‘Salla Gitsin' ile coşan Beşiktaş taraftarının desteğiyle siyah-beyazlıların ülkemize büyük bir mutluluk yaşatacağına yürekten inanıyoruz…