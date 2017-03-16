Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalistler belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 tur maçları bugün oynanan iki müsabaka ile birlikte tamamlandı. Çeyrek finale kalan takımlar belli oldu. Monaco, deplasman golü avantajıyla turlarken Atletico da ilk maçın skor avantajını muhafaza etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 tur maçları çarşamba gecesi oynanan maçlarla tamamlandı. Monaco ile Manchester City arasındaki nefes kesen mücadele 3-1 Monaco üstünlüğü ile son buldu. Bu skor Monaco’nun çeyrek final bileti almasına yetti.

Fransızlar 8. dakikada Kylian Mbappe, 29’da Fabinho ve 77’da Tiemoue Bakayoko ile skorla buldu. Manchester City 71’de Leroy Sane ile gol kaydetse de bu skor yetmedi. Guardiola’nın takımı ilk etap maçını 5-3 kazanmıştı.

ATLETICO RÖLANTİ OYNADI

İkinci tur etabının bir diğer maçında ise Atletico Madrid, Bayer Leverkusen’i konuk etti. Dış sahada aldığı 4-2’lik skoru koruyan İspanyollar, 0-0 biten maçta tur atlayan taraf oldular. Şampoiyonlar Ligi çeyrek final kuraları 17 Mart Cuma günü çekilecek.

Çeyrek finale kalan takımlar ise şu şekilde oldu:

Barcelona, Bayern München, Borussia Dortmund, Juventus, Leicester City, Real Madrid, Atletico Madrid, Monaco