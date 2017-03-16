Şenol Güneş: Değişik bir maç oldu! Ayrı hikayesi…

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Olympiakos zaferi sonrasında açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda Olympiakos’u 4-1 mağlup eden Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, mücadeleyi yorumladı. Güneş, galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu belirtirken, Aboubakar’ın hatalı olduğunu söyleyerek şöyle konuştu;

“Değişik bir maç oldu. Bunun da ayrı bir hikayesi olacak. Akıllı ve disiplinli oynadığımız maçta basit gol ve basit kırmızı karttan sonra rakip baskı kurdu. Seyircinin müthiş katkısıyla ayakta kaldık. Bizim 10 kişi kalmamız neleri getireceğini bilemiyorduk. Hem Türkiye hem Beşiktaş için güzel bir akşam oldu. Kazanarak turu geçmek ülke puanı açısından önemliydi.

Gelen taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Yönetimi de kutluyorum.

Bu akşam biz bu maçı düşündük. 3 gün sonra veya 10 gün sonra ne olacak sonra konuşuruz. Aboubakar hatalı. Maçta pozisyon göremedim ama kafa teşebbüsü vardı. Hakem ev sahibi olarak bize hiç avantajda bulunmadı.

Ben işimi iyi yaptığım zaman ve taraftar da sevindiği zaman mutlu oluyorum. Şov taraflarına girmek istemediği için uzak durdum, yeri gelince yaparız.“