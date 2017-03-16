Şirketler Futbol Ligi’nde gruplar belli oldu

Şirketler Futbol Ligi Oğuz Uğurlu Sezonu kura çekimi gerçekleştirildi.

Lotto'nun ana sponsorluğunda 14.'sü düzenlenen ve 20 şirketin katıldığı Şirketler Futbol Ligi kura çekimine; spor yazarları Ahmet Çakır ve Fatih Doğan, TFFHGD Başkanı ve Süper Lig Yardımcı Hakemi Alpaslan Dedeş, İl Hakem Kurulu Başkanı Aydın Kankaş katıldı. Kura çekiminin sunuculuğunu spor spikeri Emre Tilev yaptı. Şirket temsilcilerinin de merakla izledikleri kura çekimi sonunda gruplar belli oldu. Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz, Türk hakemliğinin önemli isimlerinden Oğuz Uğurlu adına oynanacak sezon, bu hafta sonu yapılacak ilk santrayla başlayacak.