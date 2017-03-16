Sivas Belediyespor’dan olay iddia!

Sivas Belediyespor Kulüp Başkan Vekili Ali İzgi, dün deplasmanda oynadıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında futbolcuların, rakip takımın teknik direktörü ve bazı yöneticiler tarafından dövüldüğünü iddia ederek, olayla ilgili polise ve federasyona şikayette bulunduklarını söyledi.

Spor Toto 2’nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Sivas Belediyespor, ligin 27’nci haftasında dün oynadığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından 1-0 mağlup ayrıldı. İddiaya göre, maçın ardından sahaya inen Erzurumspor kulübünün bazı yöneticileri Sivas Belediyespor’un 4 futbolcusuyla tartıştı. Yöneticilerin, ardından Sivas Belediyesporlu futbolculara saldırdıkları öne sürüldü.

Olayla ilgili polise ve federasyona şikayette bulunan Sivas Belediyespor, konuyla ilgili açıklama yapmak üzere kulüp binasında basın toplantısı düzenledi. Erzurumspor’un geçen haftaki cezası nedeniyle karşılaşmanın seyircisiz oynandığını belirten Sivas Belediyespor Kulüp Başkan Vekili Ali İzgi, “Maç sabahı şehre gittiğimizde, tribünde sadece 25 kişilik Erzurum protokolü ile yöneticileri için ve bir o kadar da bizim için yer ayrıldığını söylediler. Ancak maç saati stada gittiğimizde gördük ki 250 kişiden fazla taraftar var. Ne kadar holigan varsa protokol tribününde” dedi.

Maç bittikten sonra yaşananları da fotoğraflarla anlatan İzgi, “Son düdük çaldıktan sonra protokol tribününden sahaya atlayanlar oldu. Bunlar sahaya atlarken futbolcuları korumakla görevli güvenlik ise sadece izliyor. Güvenlik izliyor çünkü stadın güvenlik amiri de sahada. Her oyuncumuz onlarca kişinin markajı altında darp ediliyor. Körüğün içini göremiyoruz. Körüğün içinde ise güvenlikçi, yönetici, futbolcu, antrenör, masör kim varsa vuruyor” dedi. Olayların çıkış nedeniyle ilgili bilgilerinin olmadığını belirten İzgi, “Oyun içinde herhangi bir şey olmadı. Rakibimizi 10 kişi kalmaktan biz kurtardık. Ama buradaki karşılaşmada olduğu gibi olayları baştan sona tahrik eden rakibimizin teknik direktörü. Ama bir teknik direktör bunları yaparsa oradaki taraftara, futbolcuya hiçbir şey söyleyemiyorum” dedi.

Sivas Belediyesporlu Futbolculardan Emrah Bedir ise kendisine vuran kişiyi tanımadığını belirterek, “Erzurumspor gibi büyük bir camianın antrenörüne yakışmayacak hareketlerle karşılaştım. Ben 13 senedir profesyonel futbol oynuyorum. Hayatım boyunca hiçbir hocayla tartışmam olmamıştır. Çok anlam veremediğim bir olay. ‘Burası Erzurum, hadi deliliğini burada yap, buradan nasıl çıkacaksınız’ gibi cümleler bir antrenöre yakışıyor mu? Çok komik olaylar bunlar. Ettiği küfürler, ağza alınmayacak kelimeler. Tecrübesiz bir futbolcu olsa karşısında, ettiği küfürlere karşılık orada çok daha farklı olaylar olabilirdi” dedi.