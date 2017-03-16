Süper Lig’de 25. hafta Fenerbahçe ile açılıyor

Spor Toto Süper Lig’de 25. hafta yarın saat 20.00’de Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe – Atiker Konyaspor mücadelesi ile başlayacak. Ligin lideri Beşiktaş pazar günü 6. sıradaki Antalyaspor’a konuk olacak. Şampiyonluk mücadelesine devam eden ikinci sıradaki Medipol Başakşehir de aynı gün Kardemir Karabükspor’u ağırlayacak. Küme düşme hattında yer alan Çaykur Rizespor pazar günü Gençlerbirliği’ne konuk olacak. Çaykur Rizespor’un 3 puan gerisindeki Adanaspor cumartesi günü evinde Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak. Ligin son sırasındaki Gaziantepspor ise cumartesi günü ikinci yarının flaş takımı Kayserispor ile deplasmanda oynayacak.
Yarın
20.00 Fenerbahçe – Atiker Konyaspor
18 Mart Cumartesi
13.30 Kasımpaşa – Osmanlıspor
16.00 Kayserispor – Gaziantepspor
19.00 Adanaspor – Akhisar Belediyespor
19.00 Trabzonspor – Galatasaray
19 Mart Pazar
13.30 Gençlerbirliği – Çaykur Rizespor
16.00 Medipol Başakşehir – Kardemir Karabükspor
16.00 Bursaspor – Aytemiz Alanyaspor
19.00 Antalyaspor – Beşiktaş