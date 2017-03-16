Süper Lig’de 25. hafta Fenerbahçe ile açılıyor

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yarın oynanacak Fenerbahçe-Atiker Konyaspor maçıyla başlıyor.

Spor Toto Süper Lig’de 25. hafta yarın saat 20.00’de Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe – Atiker Konyaspor mücadelesi ile başlayacak. Ligin lideri Beşiktaş pazar günü 6. sıradaki Antalyaspor’a konuk olacak. Şampiyonluk mücadelesine devam eden ikinci sıradaki Medipol Başakşehir de aynı gün Kardemir Karabükspor’u ağırlayacak. Küme düşme hattında yer alan Çaykur Rizespor pazar günü Gençlerbirliği’ne konuk olacak. Çaykur Rizespor’un 3 puan gerisindeki Adanaspor cumartesi günü evinde Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak. Ligin son sırasındaki Gaziantepspor ise cumartesi günü ikinci yarının flaş takımı Kayserispor ile deplasmanda oynayacak.

Yarın

20.00 Fenerbahçe – Atiker Konyaspor

18 Mart Cumartesi

13.30 Kasımpaşa – Osmanlıspor

16.00 Kayserispor – Gaziantepspor

19.00 Adanaspor – Akhisar Belediyespor

19.00 Trabzonspor – Galatasaray

19 Mart Pazar

13.30 Gençlerbirliği – Çaykur Rizespor

16.00 Medipol Başakşehir – Kardemir Karabükspor

16.00 Bursaspor – Aytemiz Alanyaspor

19.00 Antalyaspor – Beşiktaş