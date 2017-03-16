Tolunay Kafkas: Sezonu iyi bir yerde bitireceğiz

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, sezonu iyi bir yerde bitireceklerini düşündüğünü söyledi.

Akhisar Belediyespor, Süper Lig’in 25. haftasında konuk olacağı Adanaspor maçı hazırlıklarını Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde sürdürdü. Tam kadro yapılan idmanda sakatlıktan kurtulan Adanaspor maçı kadrosunda yer alması beklenen Abdoul Sissoko da takımla birlikte çalıştı. Yeşil-siyahlılar düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından yarım sahada taktik çalışması yaptı. Taktik çalışması sonrası Akhisar Belediyespor'da üçüncü bölge oyuncuları ceza sahası dışından şut çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ayak tenisi oynadı.

İdman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kafkas, zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını ifade ederek, “Trabzonspor maçında takım gole kadar gayet iyi oynadı. Beklentilerimize cevap verdi. Golden sonra çok kötü iki gol yedik. Aslında bizim takım böyle golleri yemiyordu. Ondan sonra oyun gitti geldiye döndü. Şimdi Adanaspor maçı bizim için oldukça kritik bir maç. Buradan da 1 ya da 3 puan almak istiyoruz. Haftaya iyi başladık, oyuncularıma güveniyorum ve inanıyorum. Bu zorlu deplasmandan gerekli puanı alacağımızı düşünüyorum. Tabi ki kolay değil, Adanaspor beğendiğim takımlardan bir tanesi. İzin verdiğiniz zaman oynuyor, oynatıyor. Etkili oyuncuları var. Her maç biliyorsunuz zor oluyor ligde. Bu da onlardan bir tanesi” dedi.

“Puan farkını korumak istiyoruz”

Trabzonspor karşılaşmasına da değinen Kafkas, “Trabzon maçında golü çok kötü yedik. O yediğimiz golden sonra penaltı pozisyonunu da biz oluşturduk. Onun için takım biraz özellikle ikinci golden sonra demoralize oldu. Yapacak bir şey yok, bunları tekrar konuşuyoruz. Üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Bütün mesele burada; takımın bunların üstesinden gelebilecek gücü var. Her şeyden önce duyarlı çocuklar, iyi insanlar. İnşallah bu sezonu iyi bir yerde bitireceğiz diye düşünüyorum. Yani en azından bu sene bizim için zorlu geçiyor, bunu bilmek lazım. Bunun dışında arada ciddi bir puan farkı var, bunu korumak istiyoruz” dedi.

Kafkas, Adanaspor maçının ardından milli maç için verilecek arayı da değerlendirerek, “Bu periyotta son bir fiziksel açıdan yüklenme dönemi gibi. Zaten taktiksel açıdan takım bir yerde ama daha iyisi olabilir mi, olabilir. Onları gidermeye çalışıyoruz. Fiziksel açıdan son kez yüklenip son iki ayı da bu yapacağımız sıkı idmanlarla geçireceğiz” ifadelerini kullandı.