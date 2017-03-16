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18 Mart 2017 19:00
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Trabzonspor – Galatasaray maçının hakemi Halis Özkahya

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor-Galatasaray maçında Halis Özkahya düdük çalacak.
13:1216 Mart 2017
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Trabzonspor – Galatasaray maçının hakemi Halis Özkahya

Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre; cumartesi günü Medical Park Arena’da oynanacak Trabzonspor – Galatasaray maçında Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya’nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Serkan Tokat olacak.

Ligin 25. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

17 Mart Cuma

20.00 Fenerbahçe – Atiker Konyaspor: Fırat Aydınus

18 Mart Cumartesi

13.30 Kasımpaşa – Osmanlıspor: Halil Umut Meler

16.00 Kayserispor – Gaziantepspor: Hüseyin Göçek

19.00 Adanaspor – Akhisar Belediyespor: Bülent Yıldırım

19.00 Trabzonspor – Galatasaray: Halis Özkahya

19 Mart Pazar

13.30 Gençlerbirliği – Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır

16.00 Medipol Başakşehir – Kardemir Karabükspor: Özgür Yankaya

16.00 Bursaspor – Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk

19.00 Antalyaspor – Beşiktaş: Mete Kalkavan

Etiketler
halis özkahya Trabzonspor-Galatasaray
Son güncelleme: 13:37 | 16.03.2017
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