Trabzonspor yönetiminin ’61’ heyecanı

Muharrem Usta başkanlığındaki Trabzonspor yönetimi, Galatasaray karşılaşmasıyla birlikte Trabzon’un plaka kodu olan 61’inci maçına çıkacak.

Trabzonspor Kulübü’nde 7 Aralık 2015 tarihinde göreve gelen Muharrem Usta başkanlığındaki yönetim, geride kalan süreçte kupa ve ligde 60 resmi maçı geride bıraktı. Trabzonspor, söz konusu dönemde 27 galibiyet, 10 beraberlik ve 23 mağlubiyet elde etti. Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Trabzonspor'da yönetim, bu maçla birlikte Trabzon'un da plaka kodu olan ve bordo-mavililer için özel anlam ifade eden 61'inci maçına ulaşacak.

Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, yönetimin 61'inci maçının Galatasaray karşılaşmasına denk gelmesinin anlamlı olduğunu belirterek, taraftarların da desteğiyle birlikte sahadan iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini söyledi. 18 Mart Cumartesi günü oynanacak zorlu mücadelede taraftar desteğinin önemli olduğuna dikkat çeken Çubukçu, “Bu zorlu mücadelede en büyük gücümüz taraftarımız olacaktır. Onların da desteğiyle birlikte Galatasaray karşısından güzel futbol ve sonuçla ayrılarak puan serimizi sürdürmek istiyoruz” diye konuştu.

N’DOYE FORMAYA YAKIN

Trabzonspor'da devre arası transfer döneminde Hugo Rodallega'nın takıma katılmasının ardından teknik direktör Ersun Yanal'ın yedek kulübesine çektiği forvet oyuncusu Dame N'Doye'un, Galatasaray maçıyla birlikte yeniden ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Akhisar Belediyespor ile oynanan maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan ve attığı 2 golle dikkat çeken N'Doye'nin performansının deneyimli teknik adamı memnun ettiği, Yanal'ın son maçlarda formunda düşüş gözlenen genç oyuncu Yusuf Yazıcı'nın yerine Senegalli golcüye ilk 11'de şans vermeyi planladığı kaydedildi.

DURICA YETİŞMİYOR

Spor Toto Süper Lig'in 21’inci haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında sol dizinden sakatlanan savunma oyuncusu Jan Durica'nın Galatasaray karşılaşmasına yetişemeyeceği öğrenildi. Tedavisine devam edilen 36 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusunun hafif tempolu koşulara devam ettiği, takıma dönüşünün ise biraz daha zaman alacağı ifade edildi.