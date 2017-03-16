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TV’de bugün (16-03-2017)

Günün öne çıkan spor karşılaşmalarını ve yayınlandıkları kanalları sizler için derledik.
08:5416 Mart 2017
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TV’de bugün (16-03-2017)

FUTBOL

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşı

Beşiktaş-Olympiakos………………………………………..TRT 1……………21.00

Genk-Gent …………………………………………….Tivibuspor 4……………21.00

Krasnodar-Celta Vigo…………………………….Tivibuspor 3……………21.00

M'Gladbach-Schalke……………………………..Tivibuspor 4……………23.05

Man.United-Rostov ……………………………….Tivibuspor 3……………23.05

Roma-Lyon…………………………………………….Tivibuspor 2……………23.05

BASKETBOL

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Beşiktaş-Galatasaray……………………………………TRT Spor……………17.00

EuroLig

Anadolu Efes-Maccabi Fox…………………..Bein Sports 3……………20.00

Panathinaikos-Real Madrid ………………….Bein Sports 4……………22.15

Brose Baskets-Fenerbahçe………………………TRT Haber……………22.45

NBA

Cleveland-Utah……………………………………..Smart Spor 2……………02.00

Toronto-Oklahoma………………………………………NBA TV……………02.00

Golden State-Orlando…………………………………..NBA TV……………05.30

VOLEYBOL

Erkekler Şampiyonlar Ligi

Arkas Spor-Dinamo Moskova…………………Smart Spor……………19.00

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spor ekran
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