TV’de bugün (16-03-2017)

FUTBOL
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşı
Beşiktaş-Olympiakos………………………………………..TRT 1……………21.00
Genk-Gent …………………………………………….Tivibuspor 4……………21.00
Krasnodar-Celta Vigo…………………………….Tivibuspor 3……………21.00
M'Gladbach-Schalke……………………………..Tivibuspor 4……………23.05
Man.United-Rostov ……………………………….Tivibuspor 3……………23.05
Roma-Lyon…………………………………………….Tivibuspor 2……………23.05
BASKETBOL
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
Beşiktaş-Galatasaray……………………………………TRT Spor……………17.00
EuroLig
Anadolu Efes-Maccabi Fox…………………..Bein Sports 3……………20.00
Panathinaikos-Real Madrid ………………….Bein Sports 4……………22.15
Brose Baskets-Fenerbahçe………………………TRT Haber……………22.45
NBA
Cleveland-Utah……………………………………..Smart Spor 2……………02.00
Toronto-Oklahoma………………………………………NBA TV……………02.00
Golden State-Orlando…………………………………..NBA TV……………05.30
VOLEYBOL
Erkekler Şampiyonlar Ligi
Arkas Spor-Dinamo Moskova…………………Smart Spor……………19.00