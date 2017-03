Vali Yavuz’dan Galatasaray maçı öncesi taraftarlara çağrı

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, 18 Mart Cumartesi günü Trabzonspor ile Galatasaray’ın karşı karşıya geleceği maçta uzun bir aradan sonra misafir takım seyircilerinin de tribüne alınacağını belirterek “İnşallah iyi bir maç olacak; centilmence seyir zevki olan bir maç olacağına inanıyorum” dedi.

Basın mensupları ile beraberinde Trabzon Emniyet Müdürü Hakan Arıkan ve Trabzon Jandarma Komutanı Albay Okçin Akşit ile birlikte kahvaltıda buluşan Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Galatasaray karşılaşması öncesinde taraftarlara sağduyu çağrısında bulunurken, referandum sürecinde şuana kadar herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını anlattı. 16 Nisan'da Anayasa değişikliği ile ilgili bir halk oylaması yapılacağını hatırlatan Vali Yavuz “17 Mart itibariyle ilimizde kaç seçmenin oy kullanacağı netleşmiş durumda. Bin 951 sandıkta 567 bin 815 seçmen ilimizde oy kullanacak” dedi.

Trabzonspor ile Galatasaray'ın Cumartesi günü Şenol Güneş Spor Kompleksi içerisinde yer alan statta karşı karşıya geleceğini kaydeden Vali Yavuz, “Galatasaray ile oynanacak olan karşılaşma ile ilgili gerekli tedbirleri arkadaşlar almaya başladılar. Bu maçta misafir takım taraftarları da mevzuatın ön gördüğü kontenjana göre (2 bin 100) stadımıza gelebilecekler. Orada maçı izleyebilecekler. Bu yönde gerekli düzenlemeler yapılıyor” diye konuştu.

Yeni stadın faaliyete girmesinin ardından stada ulaşım ve maç sonrası dönüşler konusunda önceki maçlarda sıkıntılar yaşandığını hatırlatan Vali Yavuz “'Öyle ki herkes bir an önce stada varmak istiyor. Herkes arabasıyla gitmek istiyor. 3 şeritli yol tıkanmış. Bu ikinci maçta azaldı. Üçüncü maçta daha da azaldı. Bununda sebebi şu. İlk maçta arabasıyla gidenler nereye park edeceğini bilemiyordu. Yaya gelen taraftarlar bile stadı tanımıyorlardı. Ancak bu sorun olmaktan çıkmaya başladı. Geçen süre içerisinde oynadığımız her maçta hem taraftarlarımız hem görevli arkadaşlarımız dahi en son maçta Karabük maçında baktım ki herkes çok rahat. 1 saat 10 dakikada stat tamamen boşaldı. Beklentimiz bu maçta stadın tamamen dolması. Satılan biletler onu gösteriyor. Bu konuda kulüpte büyük bir gayret içerisinde. Çok güzel bir ortam olacağını düşünüyoruz. Güzel bir ivme kazandı takımımız. Seyircimiz, şehrimiz mutlu. Her şey iyi görünüyor. İnşallah iyi bir maç olacak. Centilmence seyir zevki olan bir maç olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Taraftarların stada erken ve toplu taşıma araçları ile gelmesini isteyen Vali Yavuz “6 bin 500 araçlık otoparkımız var. Bunu 4'le çarpsak 25 bin eder. Her bir araç benim gibi yapıyor. Artık ben de yapmayacağım. 7'deki maça 6.30'da çıksan ne yaparsan yap o maça yetişemezsin. Trafik sıkışıyor. Onun için bu manada desteğiniz çok önemli. Stadın daha erken açılması için çalışıyoruz. Biraz daha erken taraftarın stada gelmesini rica edeceğiz. Araçlarıyla gelirken mümkün mertebe daha fazla kişilerle gelmelerini rica edeceğiz. Toplu taşıma çok önemli. Sivil ve kendi araçları yerine toplu araçlarla gelmelerini tavsiye ediyoruz. Belediyemiz bu konuda tedbir alacak. Maç bitiminde de biraz sabırlı olmak gerekir. Araçlarla tahliyede sıkıntı var. Kavşağa özellikle Akçaabat'a gitme noktasında önlemler alınsa bile duran aracın kalkması 2 saniye sürer. Bu yüzden biraz bekleyelim. Sabırlı olalım taraftarlar olarak'' ifadelerini kullandı.