Vodafone Arena’da ilk koreografi

Beşiktaşlı taraftarlar Olympiakos maçı öncesi tribünde ilk kez koreografi şov yaptı. Koreografide "Fight for us", "Bizim için savaş" yazarken, dünya haritası üzerinde İstanbul'dan Stockholm'a giden bir uçak sembol edildi.

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