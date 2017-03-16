Vodafone Arena’da ilk koreografi

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Beşiktaş ile Olympiakos karşılaştı. Mücadele başlarken siyah-beyazlı taraftarlar koreografi şov yaptı. 1903 tribününde yapılan koreografide UEFA Avrupa Ligi finalinin bu sene oynanacağı İsviçre Sotckholm’e giden bir uçak dünya haritası üzerinde resmedildi. Haritanın altında ise Stockholm’e yüzü dönük 3 Beşiktaşlı futbolcu yer aldı.
Beşiktaş taraftarından maç öncesi koreografi ‘Bizim için savaş’ pic.twitter.com/SmtVVb47Ba
— Amkspor (@Amkspor) 16 Mart 2017