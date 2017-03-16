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BEŞİKTAŞ
19 Mart 2017 19:00
ANTALYASPOR
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Vodafone Arena’da ilk koreografi

Beşiktaşlı taraftarlar Olympiakos maçı öncesi tribünde ilk kez koreografi şov yaptı. Koreografide "Fight for us", "Bizim için savaş" yazarken, dünya haritası üzerinde İstanbul'dan Stockholm'a giden bir uçak sembol edildi.
21:0916 Mart 2017
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Vodafone Arena’da ilk koreografi

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Beşiktaş ile Olympiakos karşılaştı. Mücadele başlarken siyah-beyazlı taraftarlar koreografi şov yaptı. 1903 tribününde yapılan koreografide UEFA Avrupa Ligi finalinin bu sene oynanacağı İsviçre Sotckholm’e giden bir uçak dünya haritası üzerinde resmedildi. Haritanın altında ise Stockholm’e yüzü dönük 3 Beşiktaşlı futbolcu yer aldı.

Etiketler
beşiktaş uefa avrupa ligi vodafone arena
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