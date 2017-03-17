Aboubakar 4 günde zirveden dibe

Beşiktaş, Olympiakos'u 10 kişi ile 4-1 geçip adını çeyrek finale yazdırırken ilk golün sahibi Aboubakar'ın gördüğü kırmızı kart maça damga vuran olaylardan birisiydi.

Son maçlarda formunu oldukça yükselten ve oynadığı her maçta gol atan Beşiktaş’ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, kendisinden övgü ile bahsedilen manşetlerin keyfini sürerken dün geceki kırmızı kart ile bir anda öfke dolu haberlere konu oldu. Aboubakar, takımı 2-1 öndeyken ve Olympiakos’un baskısı iyiden iyiye hissedilirken topsuz alanda rakibe kafa atıp kırmızı kart görünce siyah-beyazlı camianın sinirlerinin bir anda tavan yapmasına neden oldu.

Maçı izleyen taraftarlarlar sosyal medya aracılığı ile Vincent’e olan kızgınlıklarını dile getirdiler.

Fikret Orman`dan Aboubakar tepkisi İlgili Haberi Oku Beşiktaşlı yöneticiler ise devre arasında yaptıkları konuşmalarda Kamerunlu golcüye olan öfkelerini dizginlemeye çalışırken bir yandan da verilecek cezanın boyutu da o kısa arada konuşulan konulardan biriydi. Takımın elenmesi halinde en ağır para cezası ve sezon sonu bonservisinin alınmaması fikri ağır basarken 4-1’lik galibiyet az da olsa işin boyutunu değiştirdi.

Maç sonunda başta teknik direktör Şenol Güneş olmak üzere yöneticilerin büyük bir bölümü de Aboubakar için gemileri yakmaktan ve ceza konusunu yönetim kurulu toplantısında enine boyuna tartışıp karara bağlamaktan yana tavır koydular. Dynamo Kiev maçında da gereksiz kırmızı kart gören ve o zaman maçın sonucunun hakem etkisine bağlanmasıyla ucuz kurtulan Aboubakar’ın bu kez 100 ile 200 bin Euro arasında bir para cezasına çarptırılması bekleniyor.

Bu arada dün gece konuşulan konular arasında kritik anlarda görülen bu tarz kırmızı kartların sebebinin araştırılması da vardı. Fenerbahçe maçında da benzeri hareketle Tosic’in oyun dışı kalması, teknik heyetle konuşularak gerekirse disiplin cezalarının yeniden düzenlenmesi için yönetim kurulunda karar alınması fikrine varıldı.

Vincent Aboubakar`dan açıklama! Olympiakos maçında kırmızı kart görerek takımını zor durumda bırakan Vincent Aboubakar, Instagram'dan açıklama yaptı. İlgili Haberi Oku