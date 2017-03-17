Adana Demirspor Elazığ yolcusu

TFF 1. Lig’in 25. haftasında deplasmanda Elazığspor ile karşılaşacak olan Adana Demirspor, çalışmalarını tek idmanla sürdürdü. Aytaç Durak Tesisleri’ndeki idmandan önce teknik patron Engin İpekoğlu oyuncularıyla toplantı yaparak zorlu maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Adana Demirspor, Elazığ yolcusu. Mavi-lacivertli takım ısınma hareketleriyle başladığı antrenmanı 5'e 2 oynayarak devam ettirdi.

Daha sonra ise şut ve yan top çalışması gerçekleştirilirken Engin İpekoğlu oyunculara dar alanda çift kale maç yaptırdı. Hafif sakatlığı nedeniyle Servan Taştan bugünkü antrenmanda yer almazken genç oyuncu salonda çalışmalarına devam etti.

Zorlu 90 dakika öncesi tüm hazırlıklarını puan ya da puanlar almak için yapan Adana Demirspor da oyuncuların antrenmanlarda keyifli ve istekli olmaları teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

Mavi-lacivertli ekip, son çalışmasını da Aytaç Durak Tesisleri'nde tamamlayarak yarın öğleden sonra hava yoluyla Ankara aktarmalı olarak Elazığ'a gidecek ve maç saatini beklemeye başlayacak.