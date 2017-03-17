Ahmet Nur Çebi: Erken final gibi görünüyor

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Olimpik Lyon ile eşleşmesinin ardından yönetim kurulu üyeleri kurayı değerlendirdi.

Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, Dış İlişkiler Sorumlusu Erdal Torunoğulları, İcra Kurulu Üyesi Hüseyin Mican ve Pazarlama ile Sponsorluklar sorumlusu Hakan Özköse, siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Olimpik Lyon ile eşleştiği kurayı değerlendirdi.

Ahmet Nur Çebi: “Erken final gibi görünüyor”

Kuranın tüm camiaya hayırlı olmasını söyleyen Ahmet Nur Çebi, “Sanki erken final olacak gibi gözüküyor. Hallederiz ve yolumuza rahat devam ederiz diye bir içgüdüm var. Beşiktaş en az Lyon kadar güçlü bir takım. Biz Lyon'dan avantajla dönmek isteriz. Taraftarımızla birlikte rövanşta istediğimizi alırız. Çocuklarımıza güveniyorum. Bu takım buraya kolay gelmedi. 5 yıllık stratejinin ürünü, herkesin emeği çok fazla. Futbolcular, teknik kadro ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Metin Albayrak: “Ülkemizi iyi temsil ediyoruz”

Son zamanlarda herkesin ihtiyacı olan dönemde Beşiktaş olarak herkesi mutlu ettiklerini dile getiren Metin Albayrak ise, “Ülkemizi iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. Beşiktaşlılardan ziyade diğer takımları da tutan insanların tebrik etmeleri bizim için önemli. Biz kendimize güveniyoruz, iyi bir takımız. 10 kişi olduğumuzda da Olympiakos'u net bir skorla yendiğimizi Avrupa, dünya gördü. Hangi takım çıksa fark etmez” şeklinde konuştu.

Erdal Torunoğulları: “Lyon bizden üstün değil”

Bir Belçika takımıyla eşleşmeyi umduğunu belirten Erdal Torunoğulları, “Lyon bizden üstün bir takım değil. Türkiye için güzel şeyler yapıyoruz. Fransa'da çok sayıda Türk yaşıyor. Bize orada güzel bir destek olacaktır. Karamsar değilim. Beşiktaş zor maçlara hazırdır. Önemli olan takımın o günkü motivasyonu olacak” açıklamalarında bulundu.

Hüseyin Mican: “Güçlü bir takımız”

Bu turda herkesin güçlü olduğunu vurgulayan Hüseyin Mican, “Kalan 8 takımın hepsi güçlü takım, biz de çok güçlü takımız. Benim gönlümden M. United çıkmasını istiyordum. Lyon da kuvvetli, diğer takımlar da kuvvetli, en iyi şekilde ülkemizi temsil etmeliyiz” dedi.

Hakan Özköse: “Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz”

Tüm kulvarlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiklerini ifade eden Hasan Özköse ise, “Bütün takımlar güçlü, Beşiktaş da güçlü bir takım. Biz Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.