Ahmet Şan: Aykut Kocaman görevinin başında

Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'ye gideceği yönündeki haberlere sitem etti. İstanbul medyasına "Bizi rahat bırakın" diyen Şan, Aykut hocaya yeni sözleşme teklifi yapacaklarını açıkladı.

Atiker Konyaspor’da ikinci dönemini yaşayan Ahmet Şan, teknik direktör Aykut Kocaman’ın Fenerbahçe flörtü ile ilgili açıklamalar yaptı. Hocalarının görevinin başında olduğunu dile getiren Şan, başarılı çalıştırıcıya 2 sene daha sözleşme uzatma teklifi yapacaklarını ve bunun için görüşeceklerini dile getirdi.

Ahmet Şan’ın maç sonundaki sözleri şu şekilde:

“BİZİ RAHAT BIRAKIN”

“Görevini tamamlayıp başka bir göreve başlayabilir. Bu olabilir. 2018’e kadar Aykut Kocaman ile sözleşmemiz devam ediyor. Benim şahsım ya da teknik direktörümüz mutlaka görevini tamamlayacak ve yoluna devam edecek Aslı astarı olmayan bir çok bilgi basında paylaşılıyor. Konyaspor camiası huzursuzluk ediliyor. Bizi rahat bırakın. Geçen sene üçüncülük kazanmış takıma hakem hataları, üstüne üstün böyle tartışmalar yapılıyor.”

“VAKTİ GELDİĞİNDE KONUŞURUZ”

“Hocamız ayrılacaksa vakti geldiğinde beraber oturup konuşuruz. Bize tarihimizde en büyük başarıları kazanmış teknik direktörümüzü omuzlarımızda uğurlarız. Sorun değil. Ben spor camiasının biraz daha sükunetle bu konunun üzerine gitmesini temenni ediyorum. Bizim hoca arayışımız yok. İstanbul gazeteleri bizimle neden bu kadar çok ilgileniyor anlamıyorum. Lucescu’yu getirecek diye yazıyorlar; öyle bir şey yok. Hiç bir görüşmemiz ve arayışımız yok.”

“Sezon başlamadan Fenerbahçe’den teklif geldiğini hocamız açıklamıştı, sonuç da 2018’e kadar sözleşme yaptı bizimle. 2018’den sonra 2 yıl daha uzatalım diye konuştuk. Onunla ilgili de konuşacağız inşallah. Biz ilk defa Fenerbahçe’yi burada yendik. Tarihi bir gün. Ben şimdi bu sevinci Atiker Konyasporlular ile paylaşacağım.”