Alparslan Erdem: Baskı yok dersek olmaz

Medipol Başakşehir’de forma giyen oyuncu Alparslan Erdem, şampiyonluk yolunda üzerilerinde baskı hissedip hissetmedikleriyle alakalı, “Her maçın baskısı vardır. 'Şampiyonluğa oynamıyoruz baskı yok' dersek olmaz. Bence öyle bir şey yok" dedi.

Medipol Başakşehir'de görev yapan savunma oyuncusu Alparslan Erdem, açıklamalarda bulundu. Erdem, şampiyonluk için kıyasıya bir mücadelenin devam ettiğini aktararak, “Beşiktaş puan kaybetti. Biz kendi maçlarımıza bakıyoruz. Biz yendiğimiz sürece diğer maçları takip ediyoruz. Ama önemli olan bizim maçlarımız. Biz galip gelmeliyiz ki onlar puan kaybettiğinde bir anlamı olsun. Şampiyonluk yarışı iyi gidiyor. Kafa kafaya gidiyor. Biz maç maç bakıyoruz. Bu hafta da Karabükspor ile oynuyoruz. Zor bir maç olacak. Kazanıp yolumuza devam edeceğiz” dedi. Alparslan Erdem, neredeyse her kulübün oyuncularının üzerinde baskı olduğuna değinerek, “Her maçın baskısı vardır. ‘Şampiyonluğa oynamıyoruz baskı yok’ dersek olmaz. Bence öyle bir şey yok. Her kulüpte baskı vardır. Sonuçta bir müsabaka oynanıyor ve herkesin bir hedefi var” şeklinde konuştu.

Erdem, pazar günü sahalarında oynayacakları Karabükspor karşılaşmasından 3 puan alacaklarını söyleyerek, “Daha önce de dediğim gibi biz maç maç bakıyoruz. Bu hafta hedefteki rakip Karabükspor. Umarım kazasız bir şekilde atlatıp yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.