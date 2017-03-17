Altınordu 0-2 Samsunspor / Maç özeti

TFF 1. Lig’de 25. haftanın açılış maçında Altınordu, evinde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Samsunspor’a 2-0 mağlup oldu.
Konuk ekibin gollerini 66. dakikada Göksu, 73. dakikada Kone kaydetti. Bu sonuçla galibiyet hasreti 4 haftaya yükselen Altınordu 30 puanda kalırken, yenilmezlik serisini 5 haftaya çıkaran Samsunspor 25 puana ulaştı.
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada Kone'nin ceza sahası içindeki vuruşunda top üstten auta gitti.
22. dakikada Lumu'nun pasında Göksu topu kaleye gönderdi ancak Erce kornere çeldi.
27. dakikada Arif orta sahadan getirdiği topu ceza sahası dışından kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak auta çıktı.
57. dakikada kornerden gelen topa ceza sahası dışından Sinan kafayı vurdu, kaleci Muyters topu kornere çeldi.
65. dakikada Kone'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Göksu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1.
71. dakikada Hasan ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak kaleci Erce topun sahibi oldu.
73. dakikada Gökay'ın sağdan pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Hasan'ın şutu kaleci Erce'den döndü. Dönen topu tamamlayan Kone meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2.
Altınordu 0-2 SamsunsporStat: BornovaHakemler: Serkan Çınar xx, Orkun Aktaş xx, Erdem Bayık xxAltınordu: Erce x, Uğur xx, Yusuf Acer x, Sinan xx, Seydi x, Arif xx, Abdülkadir xx (Fatih dk. 76 xx), Beykan x (Barış dk. 62 xx), Alican xx, Okan x (Serkan dk. 46 xx), Hasan xxYedekler: Berke, Kerim, İzlemTeknik Direktör: Hüseyin EroğluSamsunspor: Muyters xx, Ercan xxx, Abdülkerim xx, Erkam xx (Halil İbrahim dk. 83 ?), Murat xx, Mustafa xx,Hasan xx, Kenan x, Göksu xxx (Adilovic dk. 87 ?), Kone xxx, Lumu x (Gökay dk. 68 xx)Yedekler: Furkan, N'Diaye, Canberk, VedatTeknik Direktör: Osman ÖzköylüGoller: Göksu (dk. 65), Kone (dk. 73) (Samsunspor)Sarı kartlar: Uğur, Arif, Abdülkadir (Altınordu), Muyters (Samsunspor)