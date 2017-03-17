Altınovalı sporcular milli takımda

Yalova Altınova Belediyespor Bayan Güreş Takımı'ndan 9 sporcu U23 Bayanlar Güreş Avrupa Şampiyonası Milli Takım kampına davet edildi.

15-28 Mart 2017 tarihleri arasında U23 Bayanlar Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonası son hazırlık kampı Edirne TOHM Merkezi'nde yapılacak.

Altınova Belediyespor Bayan Güreş Takımı ve Milli Takım Antrenörü Murat Gençtürk yaptığı açıklamada, “Yer aldıkları birçok şampiyona ve turnuvadan madalyalar ile dönen sporcularımız, 30-31 Mart 2017 tarihleri arasında Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenecek U23 Bayanlar Güreş Avrupa Şampiyonası'na katılacak. Şampiyona öncesi sporcularımıza katıldıkları milli takım kapında başarılar diliyorum” dedi.

Gençlik ve Spor Yalova İl Müdürü Metin Kaplan, desteklerinden dolayı Güreş Federasyonu'na teşekkürler ederek, U23 Bayanlar Güreş Milli Takımı'na Avrupa Şampiyonası son hazırlık kampında başarılar diledi.

Ülkemizi U23 Bayanlar Güreş Avrupa Şampiyonasında temsil etmek için milli takım kampına davet edilen Altınova Belediyesporlu sporcular şöyle:

“Antrenör Murat Gençtürk, 48 kiloda Evin Demiran, 53 kiloda Elif Yılmaz, 55 kiloda Seher Oğuz, 60 kiloda Cemile Unudan, 63 kiloda Aslı Tuğcu, 69 kiloda Buse Tosun ve 75 kiloda Beste Altuğ ile Fikriye Gök.”