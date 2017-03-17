Antalyaspor Beşiktaş maçında seyirci rekoru bekliyor

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, pazar akşamı oynayacakları Beşiktaş maçında seyirci rekoru kırılacağını iddia etti, "Maçın karnaval havasında geçmesini ve gerçekten güzel bir futbol şöleni havasında geçmesini istiyoruz" dedi.

Başkanı Ali Şafak Öztürk, takımının Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’ndeki yaptığı antrenmandan sonra açıklamalarda bulundu. Öztürk, Beşiktaş’ın Olympiakos’la oynadığı maçta gayet iyi bir performans ortaya koyduğunu belirtirken şunları söyledi:

“Beşiktaş güçlü bir takım. Ligin lideri ve gidişat olarak da gayet iyi ilerleme kaydediyor. Biz de güçlü bir takımız ve kendimize inanıyoruz. Ligin ilk yarısında oynadığımız maç da bunu gösteriyor.”

Başkan Öztürk, müsabakanın hakemi Mete Kalkavan’ın Beşiktaşlı kimliğiyle tanındığına ilişkin soru üzerine, “Geleceği olan bir hakem. Kariyerini de düşünüyor aynı zamanda. Ben, iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. Biz de bunu maçtan sonra göreceğiz. Ama bizim bir önyargımız yok” diye konuştu.

‘TARAFTARIMIZIN STADI TAMAMEN DOLDURACAĞINA İNANIYORUZ’

Galatasaray maçındaki bilet fiyatlarının yüksek olduğu, Beşiktaş maçında ise indirime gidildiğini konusuna da değinen Başkan Öztürk, “Bu konuyla ilgili doğru karar verdiğimize inanıyoruz. Stadın da dolmasıyla doğru bir karar olduğunu hep birlikte göreceğiz. Yaklaşık 1000 bilet kaldı. Taraftarlarımızın da stadı dolduracağı inancındayız” dedi. Bilet fiyatlarında indirimin Antalyaspor taraftarı bsbaz alınarak verildiğinin altını çizen Başkan Öztürk, şöyle dedi:

‘HEDEFİMİZ TARAFTARIMIZDI’

“Burada kamuoyunun da bilmediği bir nokta var. Tribünün ancak yüzde 30 üzerinde misafir takıma bilet fiyatı uygulayabiliyorsunuz. Sezon başında kombine alanlar mağdur olmasın diye İstanbul takımlarıyla oynanan maçlarda yüksek fiyat politikamız vardı. Kombineler de satıldığında biz yönetimde değildik ve dolayısıyla fiyatları belirleyen biz değildik. Bu maç seyirci sayısıyla Antalyaspor rekoru olacak. Beşiktaş maçının karnaval havasında geçmesini ve gerçekten güzel bir futbol şöleni havasında geçmesini istiyoruz. Futbol kültürünün de Antalya’ya oturmasında bu ve bunun gibi maçların büyük rol oynayacağı düşüncesindeyiz.”

‘AVRUPA İÇİN OYNUYORUZ’

Başkan Öztürk, son olarak şunları söyledi:

“Hocamız en az bizim kadar UEFA’yı ve ilk 5’i hedefliyor. İlk 8 haftada 3 puanla ligin sonuncusuyduk. Umutsuz vaka olarak değerlendiriliyorduk ilk başlarda. Buralara gelmek çok güzel bir olay. Gereksiz baskı uygulamamak gerekiyor takıma. Çünkü takım zaten Avrupa için oynuyor.”