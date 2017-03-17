Aykut Kocaman: Ben kararımı verdim

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kazandıkları Fenerbahçe maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Atiker Konyaspor, Kadıköy’de Fenerbahçe’yi 3-2 yendi. Maçtan sonra konuk ekibin teknik direktörü Aykut Kocaman önemli açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, “Bu sahada böyle bir performans kolay değil. Benim için tatlı bir sürpriz oldu” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’de tribünlerin boş olması hakkında da konuşan Kocaman, “Fenerbahçe’yi ‘Fenerbahçe’ yapan taraftarıdır. Fenerbahçe’nin sahibi Fenerbahçeliler’dir” dedi.

Son olarak önümüzdeki sezon Fenerbahçe’nin başına geçeceği iddialarına Kocaman, “Aldığım bir karar var. Ama yönetime söylenir bu. Onlara da ileteceğimi söyledim” diyerek sözlerini noktaladı.