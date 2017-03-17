Babel atıyor Beşiktaş farka koşuyor

Beşiktaş’ın Holandalı yıldızı Ryan Babel, Olympiakos maçında attığı 2 golle Kartal’a tur kapısını aralayan isim olmuştu. Siyah-beyazlılar, Babel’in gol attığı 3 maçta da rakiplerini farklı mağlup etmeyi başardı.

Deportivo La Coruna'dan devre arasında Beşiktaş'a transfer olan ve Teknik Direktör Şenol Güneş'in vazgeçilmezleri arasında yerini alan Ryan Babel, Olympiakos maçındaki performansı ve attığı 2 golle taraftarların da gönlünde taht kurdu. Yunanistan temsilcisi karşısında oynadığı futbolla sahanın yıldızlarından birisi olan ve attığı gollerle turu getiren isimlerin başında gelen Babel, bu sezon Beşiktaş formasıyla da 4. golüne ulaştı. Kara Kartal, Babel'in attığı maçlarda rakiplerini farklı mağlup etmeyi de sürdürdü.

Ligde 2 gol attı

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla 2 kez ağları sarsan Ryan Babel, Avrupa Ligi'nde de 2 gol buldu. Deplasmanda oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında Babel, Beşiktaş'ın 2. golüne imza atarken, siyah-beyazlılar bu maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrılmayı başarmıştı. Bu maçın ardından iç sahada oynanan Atiker Konyaspor karşılaşmasında takımının ilk golüne imza atan Babel, 5-1'lik galibiyette de pay sahibi olmuştu. Son olarak Babel, Olympiakos karşısında 2 gol bulurken, Kartal bu maçı da 4-1 kazanmayı başardı.