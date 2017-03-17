Bajic atıyor, Konyaspor kaybetmiyor

Konyaspor’un Bosnalı yıldızı Bajic, attığı gollerle takımına can veriyor. 22 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe maçı öncesinde ligde 10 gole imza atarken, Konyaspor bu maçlarda mağlubiyet yüzü görmedi.

Riad Bajic'in attığı gollerde Konyaspor kaybetmiyor. 22 yaşındaki Bosnalı yıldız, Fenerbahçe maçı öncesinde ligde 10 gol kaydederken, Atiker Konyaspor, Bajic'in gol attığı karşılaşmalarda rakiplerine kaybetmedi. Yeşil-beyazlılar bu maçlarda 4 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

2. haftada oynanan Beşiktaş mücadelesinde 2 gol bulan Bajic, takımının 2-2'lik beraberliği kurtarmasında başrol oynamıştı. Bajic, 7. haftada oynanan ve 1-1 sona eren Medipol Başakşehir mücadelesinde de takımının tek golüne imza attı. Boşnak yıldız 10, 11, 12 ve 13. haftalarda rakip fileleri boş geçmezken, Konyaspor bu karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Fenerbahçe'yi de boş geçmedi

Ligin 2. yarısında performansında düşüş yaşanan Bajic, 8 karşılaşmada yalnızca 2 kez fileleri sarsabildi. 18. haftada oynanan ve Konyaspor'un 2-1 kazandığı Rizespor mücadelesinde 1 gol bulan Bajic, 20. haftada da Antalyaspor mücadelesinde golünü attı.

Konyaspor, bu karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. 22 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'yi de boş geçmedi. Bajic, güçlü rakibi karşısında ilk yarıda 2 kez ağları havalandırmayı başardı ve Konyaspor'un 3-2’lik galibiyetinde büyük rol oynadı.