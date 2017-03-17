Bajic atıyor, Konyaspor kaybetmiyor

Riad Bajic'in attığı gollerde Konyaspor kaybetmiyor. 22 yaşındaki Bosnalı yıldız, Fenerbahçe maçı öncesinde ligde 10 gol kaydederken, Atiker Konyaspor, Bajic'in gol attığı karşılaşmalarda rakiplerine kaybetmedi. Yeşil-beyazlılar bu maçlarda 4 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.
2. haftada oynanan Beşiktaş mücadelesinde 2 gol bulan Bajic, takımının 2-2'lik beraberliği kurtarmasında başrol oynamıştı. Bajic, 7. haftada oynanan ve 1-1 sona eren Medipol Başakşehir mücadelesinde de takımının tek golüne imza attı. Boşnak yıldız 10, 11, 12 ve 13. haftalarda rakip fileleri boş geçmezken, Konyaspor bu karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
Fenerbahçe'yi de boş geçmedi
Ligin 2. yarısında performansında düşüş yaşanan Bajic, 8 karşılaşmada yalnızca 2 kez fileleri sarsabildi. 18. haftada oynanan ve Konyaspor'un 2-1 kazandığı Rizespor mücadelesinde 1 gol bulan Bajic, 20. haftada da Antalyaspor mücadelesinde golünü attı.
Konyaspor, bu karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. 22 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'yi de boş geçmedi. Bajic, güçlü rakibi karşısında ilk yarıda 2 kez ağları havalandırmayı başardı ve Konyaspor'un 3-2’lik galibiyetinde büyük rol oynadı.