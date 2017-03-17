Bartzokas: Zor maç oldu

Barcelona Lassa Başantrenörü Georgios Bartzokas, "Burada kazanmak için sert bir oyun oynamamız gerekiyordu" dedi.

Turkish Airlines Euroleague 25. hafta maçında Darrüşafaka Doğuş, evinde Barcelona Lassa’yı 67-56 skorla yendi.

Maçın ardından konuşan Katalan ekibinin Başantrenörü Bartzokas, “Tahmin ettiğimiz gibi zor maç oldu. Felaket bir ikinci çeyrek oynadık. Rakibimizin özellikle iyi olduğunu biliyorduk ve onlarda çok fazla fast break yapmalarına izin verdik. Müthiş bir fark oluştu. Çok kötü kararlar verdik ve basit atışlar kaçırdık. 3. çeyrekte daha iyiydik ancak son çeyrekte maçı kazanacak kadar sert bir oyun oynayamadık. Burada kazanmak için sert bir oyun oynamamız gerekiyordu. Bizim daha oynayacak maçlarımız var ve her maçta mücadele edip galibiyet için oynayacağız” diye konuştu.