Başarırsa tarihe geçer

Ramazan GÜNTAY yazdı...

Diğer hocalara haksızlık etmek istemem ama son 30 yılda Galatasaray tarihine geçen iki teknik adam var. Birisi Jup Derwall, diğeri Fatih Terim. Derwall, değişimin mimarı olarak görülür, Terim'in adının yanında ise “Başarı” yazar.

Igor Tudor'un açıklamalarını dikkatle dinledim. Kendinden emin. Juventus teknesinde yoğurulmuş olmanın avantajını kullanmaya çalışıyor. Şu ana kadar H.Split, PAOK ve Karabükspor'u çalıştırdı. Şimdi ise kafasındakileri gerçek anlamda uygulayabileceği bir kulüpte. Geldiği yerin farkında ve büyük hedeflerine Galatasaray'da ulaşabileceğine inanıyor.

3'lü savunma sistemi yıllardır İtalya'da uygulanıyor. Ancak Antonio Conte'den sonra daha da moda oldu. Vitor Pereira, sezon başında Fenerbahçe'de uygulamak istedi, bedelini kovularak ödedi. Ancak Tudor, kadro yetersizliğine rağmen sistemden geri adım atmayacak gibi görünüyor.

Bu sezonu geçiş dönemi olarak değerlendirmek lazım. Tudor'un kalibresi gelecek sezon belli olacak. “Düşündüğüm idmanların yüzde 16-17'sini yaptırabildim” diyerek yaz kampında futbolcuların pestilini çıkaracağını gösterdi.

Tudor, eğer söylediklerini gerçekleştirirse hem Galatasaray tarihine geçer hem de Türkiye'de futbol anlayışını değiştirir…