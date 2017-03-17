Beşiktaş kasasını doldurmaya devam ediyor

UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale kalma başarısı gösteren Beşiktaş, elde ettiği sportif başarıların yanında kasasını da doldurmaya devam ediyor.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda dün akşam sahasında karşılaştığı Yunanistan'ın Olympiakos takımını 4-1'lik skorla geçerek çeyrek finale kalma başarısı gösteren Kara Kartal, gelirlerini de ciddi şekilde arttırmaya devam ediyor.

Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalma başarısı olarak kasasına 1 milyon Euro'yu koyan siyah-beyazlılar, daha önce de son 32 turu için 750 bin Euro gelir elde etti.

Bu sezon Avrupa mücadelesine Şampiyonlar Ligi'nde başlayan Beşiktaş, grup aşamasını 3. sırada bitirerek veda ettiği Devler Ligi'nden de 25 milyon Euro'luk bir kar sağlamıştı.