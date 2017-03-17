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19 Mart 2017 19:00
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Beşiktaş’a coşkulu karşılama

Olympiakos'u 4-1'lik skorla geçen Beşiktaş'ta çeyrek finale yükselmenin sevinci takımın tesislere girişinde de yaşandı.
10:5717 Mart 2017
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Beşiktaş’a coşkulu karşılama

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda Olympiakos’u mağlup ederek çeyrek finale yükselen Beşiktaş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde coşkulu karşılandı. Yaklaşık 500’e yakın Beşktaş taraftarı maçın bitiş düdüğü ile Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne akın etti. 1,5 saate yakın takım otobüsünü bekleyen taraftarlar, E-5 kara yolunu kapatarak çılgınca sevinç yaşadı. Takım otobüsünün gelişi ile birlikte coşku tavan yaparken, Beşiktaş taraftarı özellikle Teknik Direktör Şenol Güneş’e tezahüratlarda bulundu. Beşiktaş kafilesini taşıyan otobüs taraftarın ilgisinden dolayı tesislere girmekte zorlandı.

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