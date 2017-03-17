Beşiktaş’a rahat yok

Melih SADIKOĞLU yazdı...

Avrupa kupalarında tek temsilcimiz olan Beşiktaş, dün 1-1'in rövanşında Olympiakos maçına öyle bir başladı ki, ilk 30 dakika akıllara Barcelona'yı getirdi. Saldırgan futbolunu Aboubakar ve Babel'in golleriyle süsleyen Kartal, bir adımını çeyrek finale attı. Ancak 31. dakikada bir yan topta fantastik bir golle rakip Olympiakos umutlandı. Ardından Aboubakar'ın rakibine kafa atması Yunanlılar'ın ekmeğine yağ sürdü. Avrupa kupalarında Beşiktaş adına bu şanssızlıklar ve acemilikler ilk değil tabii ki…

Rüzgarın tersine dönmesiyle bocalayan Kara Kartal'ın ikinci devrede tek yapacağı şey vardı, o da savaşmak! Futbol kuralları içinde sert oyun, rakibim ritmini bozabilirdi. Ancak ilk 15 dakikada bunu göremedik. Aksine tecrübesiz hareketlerle sarı kartlık faullere devam ettik. 2-1'in hiç avantajlı bir skor olmadığını da göz önüne alırsak temsilcimizin işi hiç de kolay değildi. Topun Olympiakos'un ayağında olduğu dakikalarda sürenin Beşiktaş adına hiç geçmediği anları yaşadık. Teknik Direktör Şenol Güneş, Necip'İ oyuna alarak 60. dakikadan sonra savunmayı 5'ledi. İleride Talisca ve Quaresma ile gol aramaya başladık. Önce savunmayı düşünmemiz gerekirken, gol atmayı da denemek Güneş'in oyun formalitesine yabancı değildi. Hakeme de ayrı bir parantez açmak lazım. Aleyhimize de olsa her düdüğü çok doğruydu.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında bir maça çıkıyorsa aklımıza böyle bir senaryonun gerçekleşme ihtimali geliyor tabiik. Geçmiş yıllarda Valeranga, Maribor, son dönemlerde Liverpool, Dinamo Kiev gibi kahredici maçları anımsadık. 14 yıl sonra UEFA'da bir çeyrek final daha görmenin sevincini yaşarken, son 1 saat umutlar yerini tedirginliğe bıraktı. Bu kötü düşüncüleri bize yaşatan Aboubakar'dı. Profesyonel futbolcu, böyle davranamaz!

Ecel terleri döken Beşiktaş, adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Ama acemi futbolcuların yer aldığı Kartal'a hiçbir zaman hiçbir maçta rahat yok.