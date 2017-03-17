Beşiktaş’ın Fransızlara şansı tutmuyor

Beşiktaş, Fransız takımları ile 2 kez resmi, 4 kez de hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 1 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez mağlup dolu. 3 maçta ise eşitlik bozulmadı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali'nde Fransız ekibi Lyon ile eşleşti. Siyah-beyazlılar rakibiyle ilk maçta Fransa'da karşılaşacakken, rövanş maçını Vodafone Arena'da oynayacak. Beşiktaş, bugüne kadar Fransız ekipleri ile 2 resmi, 4 de hazırlık maçı oynadı. Beşiktaş, Paris Saint Germain ile 1997-1998 sezonunda Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda mücadele etti. Siyah-beyazlılar; İstanbul'da rakibine 3-1 mağlup ederken, deplasmanda 2-1 kaybetti. 2006-2007 sezonunda Jean Tigana yönetimindeki siyah-beyazlılar, hazırlık maçında Nancy'e 1-0 mağlup oldu. Aynı dönemde Le Mans ile de bir hazırlık maçı oynayan Beşiktaş, mücadeleden 0-0 eşitlikle ayrıldı.

Beşiktaş`a referandum dopingi! Süper Lig'de şampiyonluk yarışı yapan Beşiktaş, Avrupa'da da ülkemizi temsil ediyor. UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Lyon ile eşleşen siyah-beyazlılar, Fransız ekibiyle oynayacağı iki karşılaşma arasında lig maçına çıkmayacak. İlgili Haberi Oku

Beşiktaş, çeyrek finaldeki rakibi Lyon ile daha önce 2009-2010 sezonunda hazırlık karşılaşmasında mücadele etti. Karşılaşma Kallstörm ile Mert Nobre'nin karşılıklı golleri ile 1-1 sona erdi. Kara Kartal, en son bir Fransız ekibi ile 2015-2016 sezonunda hazırlık maçında karşılaştı. Lille ile oynanan bu mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.