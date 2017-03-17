Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finaldeki rakibi Lyon

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi. Temsilcimiz Beşiktaş, Fransa devi Lyon ile eşleşti.

Türkiye’yi Avrupa’da temsil eden tek takım olarak kalan ve son 16 turunda Olympiakos’u eleyerek çeyrek finale yükselen Beşiktaş’ın rakibi belli oldu. İsviçre’nin Nyon kentinde çekilen UEFA Avrupa Ligi çeyrek final kura çekiminde Beşiktaş, Fransasız ekibi Lyon ile eşleşti.

İlk maç 13 Nisan’da Fransa’da rövanş ise 20 Nisan’da Vodafone Arena’da oynanacak. Yarı finallerin 4 ve 11 Mayıs’ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi’nin final maçı ise 24 Mayıs’ta İsveç’in Başkenti Stockholm’deki Friends Arena’da oynanacak.

Avrupa’da 26 Mart Pazar günü Yaz Saati uygulamasına geçildiği için iki karşılaşma da 22:05’te başlayacak.

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UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde diğer eşleşmeler ise şu şekilde oluştu:

Anderlecht – Manchester United

Celta Vigo – Genk

Ajax – Schalke

Lyon – Beşiktaş

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