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19 Mart 2017 19:00
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Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final aşamasına kalan 8 takım belli oldu. Siyah-beyazlıların bu etaptaki muhtemel rakipleri de netlik kazandı.
00:5717 Mart 2017
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Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu maçları bugün tamamlanırken, çeyrek finale kalan 8 takım belli oldu. Siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalindeki rakibi bugün İsviçre’nin Nyon kentinde çekilecek kurayla belli olacak. Kura çekimi TSİ 15.00’te başlayacak. Çeyrek finalde ilk maçlar 13 Nisan'da, rövanşlar ise 20 Nisan'da oynanacak.

İşte Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalan diğer takımlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Son 8 takım

Genk

Celta Vigo

Ajax

Schalke

Anderlecht

Manchester United

Lyon

Toplu sonuçlar:

Beşiktaş – Olympiakos: 4-1

Genk – Gent: 1-1

Krasnodar – Celta Vigo: 0-2

Ajax – FC Copenhagen: 2-0

Anderlecht – APOEL Nicosia: 1-0

B.Mönchengladbach – Schalke 04: 2-2

Manchester United – Rostov: 1-0

Roma – Lyon: 2-1

Etiketler
beşiktaş çeyrek final manchester united muhtemel rakipler roma uefa avrupa ligi
Son güncelleme: 08:52 | 17.03.2017
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