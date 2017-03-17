Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu maçları bugün tamamlanırken, çeyrek finale kalan 8 takım belli oldu. Siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalindeki rakibi bugün İsviçre’nin Nyon kentinde çekilecek kurayla belli olacak. Kura çekimi TSİ 15.00’te başlayacak. Çeyrek finalde ilk maçlar 13 Nisan'da, rövanşlar ise 20 Nisan'da oynanacak.
İşte Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalan diğer takımlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Son 8 takım
Genk
Celta Vigo
Ajax
Schalke
Anderlecht
Manchester United
Lyon
Toplu sonuçlar:
Beşiktaş – Olympiakos: 4-1
Genk – Gent: 1-1
Krasnodar – Celta Vigo: 0-2
Ajax – FC Copenhagen: 2-0
Anderlecht – APOEL Nicosia: 1-0
B.Mönchengladbach – Schalke 04: 2-2
Manchester United – Rostov: 1-0
Roma – Lyon: 2-1