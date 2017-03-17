Beşiktaş’ın zaferi Yunan basınında

Beşiktaş'ın Olympiakos'u 4-1'lik skorla geçmesinin ardından Yunan basınının bugünkü manşetlerinde siyah-beyazlıların zaferi yer aldı. Olympiakoslu kaleci Nicole Leali ise sert bir dille eleştirildi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Beşiktaş, Olympiakos’u 4-1’lik skorla mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Kara Kartal’ın mutlu gecesi Yunanlılara kabus yaşatırken, Olympiakoslu futbolcular ise hedef tahtasında yer aldı. Yunan basını bugünkü manşetlerinde Beşiktaş’ın hak ederek kazandığını ön plana çıkardı. Komşu gazetelerinden Ethnos maçı, “Yaralı Beşiktaş Olympiakos’a izin vermedi” manşetiyle gördü. Özellikle gazetede siyah-beyazlı takımın 10 kişi kalmasına rağmen oyun disiplininden kopmadığını ve Olympiakos kalecisi Leali sayesinde Beşiktaş’ın maçı 4-1’lik skorla kazandığını vurguladı. Ethnos gazetesinde, “Sirtaki’yi Türkler yaptı. Maç boyunca takımlarına destek veren Türkler 4. golden sonra Sirtaki ile eğlendi” ifadeleri de yer aldı.

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“Hayal kırıklığı”

“Olympiakos ağır bir yenilgi ile Avrupa Ligi’ne veda etti” cümlelerini başlığa çeken Kathimerini gazetesi de, “Pire ekibi Beşiktaş karşısında hiçbir varlık gösteremedi” ifadelerine yer verdi. Kathimerini’de karşılaşmanın Olympiakos adına tam bir hayal kırıklığı olduğu belirtildi.

Yine Yunan basınının önemli yayın organlarından Newsit, manşetinde sert bir ifade kullandı ve mağlubiyeti, “Utanç verici” diye okuyucularına yansıttı. Siyah-beyazlı takımda 4. golden sonra çalınan sirtakiye ise, “Türkler haklı galibiyetini sirtaki çalarak kutladı” diye aktardı.

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Hedefte kaleci Leali var

Fos gazetesi de, “Boş kale ile boğazda facia” manşetini kullandı. Yunan gazetesi yenilginin utanç verici olmasının bir sebebini de Beşiktaş’ın 39. dakikadan itibaren 10 kişi kalmış olmasına bağladı. “Delik kalede kabus” manşetini kullanan Protathlitis gazetesi ise kalecinin inanılmaz hatalarının rüyaları bitirdiğini yazdı. Sportday gazetesinde de, kaleci hedef tahtasında yer alırken, “Leali bizimle dalga mı geçiyorsun” manşeti kullanıldı. En az 2 golde kalecinin hatası olduğu belirtilirken, aynı gazete Yunan takımının 2005 yılından beri Avrupa maçında 4 gol yemediğini okuyucularına aktardı.

“Tur Leali’nin hediyesi” manşetini kullanan Gavros Gazetesi de kalecinin 5 şutta 4 gol yediğini yazdı. Gazete yedek kalecinin artık Olympiakos takımında ilk 11’e girmesi gerektiğini savundu.