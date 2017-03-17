Bursaspor’da hazırlıklar sürüyor

Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Bursaspor, Spor Toto Süper Ligin 25. haftasında 19 Mart 2017 Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı’nda Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek müsabakanın hazırlıklarına antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Mutlu Topçu nezaretinde gerçekleşen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman topla yapılan ısınma hareketleriyle devam etti. Daha sonra dar alanda kontrol pas çalışması yapan takım, son bölümde taktik çalışma yaptı.

Sakatlıkları bulunan Erdem Özgenç, Bilal Kısa ve Bogdan Stancu kondisyon salonunda çalışırken, Boban Jovic takımdan ayrı topla çalışma yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenmanın ardından Özlüce Tesisleri’nde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.