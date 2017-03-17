Darüşşafaka 67 – 56 Barcelona Lassa / Maç özeti

Euroleague 26. hafta maçında Darrüşafaka Doğuş, Barcelona Lassa'yı 67-56'lık skorla mağlup etti.

Euroleague’in 26. hafta mücadelesinde Darüşşafaka Doğuş, sahasında İspanya ekibi Barcelona Lassa’yı 67-56 mağlup etti. Bu sonucun ardından Darüşşafaka Doğuş 13. galibiyetini alırken, Barcelona Lassa 16. kez mağlup oldu.

Darüşşafaka 67 – 56 Barcelona Lassa

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Petri Mantyla (Finlandiya), Robert Vyklicky (Çekya)

Darüşşafaka Doğuş: Wilbekin 11, Wanamaker 7, Clyburn 15, Moerman 2, Zizic 10, Furkan Aldemir, Harangody 7, Birkan Batuk 8, Anderson 7

Barcelona Lassa: Rice 7, Oleson 3, Perperoglou 16, Claver 8, Tomic 8, Faverani 2, Vezenkov 2, Eriksson 3, Renfroe 3, Koponen 4

1. Periyot: 11-13

Devre: 43-22

3. Periyot: 53-42

5 faulle çıkan: 38.10 Birkan Batuk (Darüşşafaka Doğuş)