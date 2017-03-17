David Blatt taraftara teşekkür etti

Turkish Airlines Euroleague 25. hafta maçında Darrüşafaka Doğuş, evinde Barcelona Lassa'yı 67-56 yendi.

Darrüşafaka Doğuş Başantrenörü David Blatt, “İlk yarıda oynadığımız oyun sıra dışıydı. Savunma açısından da bütün maç boyunca iyiydik” dedi.“Benim hatamdan kaynaklandı”

Maçın ardından konuşan Blatt, “Bu akşam öncelikle taraftarlara büyük bir teşekkür etmek istiyorum. Bu akşam destekleri çok iyi bir maç çıkarmak için itici bir güç oldu. İlk yarıda oynadığımız oyun sıra dışıydı. Savunma açısından da bütün maç boyunca iyiydik. İkinci yarıda onların savunmasına iyi çözümler getiremedik. Şutlar ve serbest atışları kaçırdık. İkinci yarıda hücumdaki tıkanmamızın sorumluluğu benim hatamdan kaynaklandı. Ben de işimi daha iyi yapmalıydım bugün. Çok iyi bir galibiyet. İlk yarı ve ikinci yarı çok iyi bir maç oynadık. Bu galibiyet için çok mutluyuz” açıklamalarında bulundu.

Batuk: “Sıkıntı yaşıyoruz”

Birkan Batuk, “Son zamanlarda ilk yarıda iyi performans gösteriyoruz. Ligde de Beşiktaş maçında ilk yarı 15-20 sayılara kadar öne geçtik. Fakat ikinci yarı gerekli tempoyu yakalayamıyoruz. Bu tarz dakikalarda sıkıntı yaşıyoruz. Bugün önemli bir rakibe karşı kendi evimizde maçı kazandık. Kendi moralimizi yüksek tutmak için önemli bir maçtı” açıklamalarında bulundu.