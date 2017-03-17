F.Bahçe 4 sezon sonra evinde 3 gollü yenilgi aldı

Atiker Konyaspor’a sahasında 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, 4 sezon aradan sonra sahasında oynadığı bir maçı 3 gol yiyerek kaybetti. Sarı-lacivertliler son olarak 2012-2013 sezonunda evinde 3 gol yiyerek kaybetmişti.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Atiker Konyaspor'a sahasında 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, 4 sezon aranın ardından evinde 3 gollü bir yenilgi yaşadı.

Sarı-lacivertliler son olarak 2012-2013 sezonunun 9. haftasında Antalyaspor'a 3-1 ve yine aynı sezonun 17. haftasında Karabükspor'a aynı skorla mağlup olmuştu.

Bu sezon 2. kez 3 gol yedi

Fenerbahçe bu sezon sahasında oynadığı mücadelelerde 2. kez kalesinde 3 gol birden gördü. Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor'u konuk eden sarı-lacivertliler, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı.