Fenerbahçe – Atiker Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Ligde Osmanlıspor ve Alanyaspor galibiyetleriyle ilk iki sıra için umudunu arttıran Fenerbahçe, bugün Atiker Konyaspor’u konuk edecek. Peki Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Osmanlıspor ve Aytemiz Alanyaspor galibiyetleriyle ilk iki sıra için umudunu arttıran Fenerbahçe, Atiker Konyaspor karşısında 3 puan alıp Şampiyonlar Ligi hedefini sürdürmek istiyor. Ülker Stadı’nda oynanacak Fenerbahçe – Atiker Konyaspor maçında hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Kanarya'da sakat olan Kjaer ve Volkan Demirel'in yanı sıra babasının cenazesi için ülkesine giden Lens, Konya karşılaşmasında forma giyemeyecek. Moussa Sow'u yedek soyunduracak olan Advocaat, kanatlarda Aatif ile Alper'i görevlendirecek.

SINIRDA ÜÇ KİŞİ

Fenerbahçe’de sarı kart sınırında 3 futbolcu bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan, Volkan Şen ve Stoch'un 3'er sarı kartı var. Bu 3 futbolcu, Atiker Konyaspor karşısında kart görmeleri durumunda gelecek hafta deplasmanda oynanacak olan Karabük maçında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE – ATİKER KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 20:00’de başlayacak Fenerbahçe – Atiker Konyaspor maçı Bein Sports 1’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

FENERBAHÇE: Fabiano, Van der Wiel, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Alper, Ozan, Aatif, Fernandao

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Mehmet, Meha, Jonsson, Ömer Ali, Amir, Rangelov, Bajic