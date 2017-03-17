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FENERBAHÇE
17 Mart 2017 20:00
FENERBAHÇE
vs
ATİKER KONYASPOR
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CANLI | Fenerbahçe Konyaspor

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, evinde Aykut Kocaman'ın takımı Atiker Konyaspor'u ağırlıyor. Maçta canlı anlatım, canlı skor ve son dakika gelişmeleri burada.
17:5417 Mart 2017
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CANLI | Fenerbahçe Konyaspor

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasının açılış maçında Fenerbahçe, evinde Atiker Konyaspor’u konuk ediyor. Başlama saati 20:00 olan mücadeleyi Fırat Aydınus yönetiyor. Onun yardımcıları Serkan Ok ve Yusuf Bozdoğan. Bu zorlu karşılaşmayı AMK Canlı Anlatım Servisi farkıyla takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe’de Volkan Demirel ve Simon Kjaer’in sakatlıkları bulunuyor. Babasının cenazesi için Hollanda’da bulunan Jeremain Lens de bu zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kadrolar:

Fenerbahçe: Fabiano, Van der Wiel, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet, Josef, Alper, Ozan, Aatıf, Fernandao

Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Mehmet Uslu, Jonsson, Volkan, Ömer Ali,  Amir, Milosevic, Bajic

MAÇ BAŞLIYOR

Etiketler
canlı anlatım canlı izle canlı skor Fenerbahçe istatistik konyaspor maç özeti
Son güncelleme: 18:53 | 17.03.2017
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