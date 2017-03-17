CANLI | Fenerbahçe Konyaspor

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, evinde Aykut Kocaman'ın takımı Atiker Konyaspor'u ağırlıyor. Maçta canlı anlatım, canlı skor ve son dakika gelişmeleri burada.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasının açılış maçında Fenerbahçe, evinde Atiker Konyaspor’u konuk ediyor. Başlama saati 20:00 olan mücadeleyi Fırat Aydınus yönetiyor. Onun yardımcıları Serkan Ok ve Yusuf Bozdoğan. Bu zorlu karşılaşmayı AMK Canlı Anlatım Servisi farkıyla takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe’de Volkan Demirel ve Simon Kjaer’in sakatlıkları bulunuyor. Babasının cenazesi için Hollanda’da bulunan Jeremain Lens de bu zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kadrolar:

Fenerbahçe: Fabiano, Van der Wiel, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet, Josef, Alper, Ozan, Aatıf, Fernandao

Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Mehmet Uslu, Jonsson, Volkan, Ömer Ali, Amir, Milosevic, Bajic