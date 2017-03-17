Ferudun Tankut: Fenerbahçe’yi yendiğimzide bu sene çok anlamlı olacak

Kardemir Karabükspor, ana sponsoru olan Kardemir fabrikalarını ziyaret etti. Ziyaret sırasında konuşan başkan Ferudun Tankut, ligin geri kalanında 3 büyük takımı yendiklerini belirterek, "Fenerbahçe'yi de mağlup ederek bu seneyi çok anlamlı kılacağız" dedi.

Kardemir Karabükspor, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kardemir fabrikasını gezerek, bin 600 derece sıcaklıkta üretilen sıvı çelik üretimlerinin yapıldığı yüksek fırın, kok fabrikaları ve haddehaneler hakkında bilgi aldı. Karabükspor Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, yönetim kurulu üyeleri ile teknik heyet ve futbolcular Kardemir A.Ş. Genel Müdürü Ercüment Ünal tarafından Kültür ve Eğitim Merkezi önünde karşılandı.

Konferans salonunda teknik heyet ve futbolculara Genel Müdür Ünal tarafından fabrika hakkında bilgiler vererek, takımı sezon sonunda üst sıralarda görmek istediklerini söyledi.

“Bir ilki başarmak istiyoruz”

Kardemir Karabükspor Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, futbolculara çok anlamlı bir forma giydiklerini söyleyerek, “Bu sene bir ilki başaracağız. 4 büyük takımdan 3'ünü kendi sahamızda yendik. Şimdi önümüzdeki hafta içeride Fenerbahçe maçımız var. Fenerbahçe'yi de yenerek bu sene çok anlamlı olacak” dedi.

Konuşmaların ardından Kardemir A.Ş. Genel Müdürü Ercüment Ünal, başkan Tankut'a ve Teknik Direktör Zoran Barisic’e ilk Türk Demiri şilti takdim ederken, Tankut da Ercüment Ünal’a isminin yazılı olduğu 78 numaralı forma hediye etti.

Teknik heyet ve futbolcular daha sonra fabrika alanını gezerek işçilerle bol bol hatıra fotoğraf çektirdi.