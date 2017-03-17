Galatasaray, Trabzon deplasmanlarını seviyor

Süper Lig’in 25. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, bu şehirde oynadığı son 6 maçta sadece 1 kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, rakibini 4 kez mağlup ederken, 1 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile mücadele edecek. Halis Özkahya'nın düdük çalacağı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Ligde geride kalan 24 haftada sarı-kırmızılılar, topladığı 46 puanla 3. sırada yer alırken, bordo-mavililer ise 38 puanla 5. sırada bulunuyor.

TUDOR’LU GALATASARAY YÜKSELİŞTE

Teknik Direktör Igor Tudor’un göreve gelmesinden sonra 4 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, bu maçlarda 2 kez sahadan galip ayrılırken, 1 kez mağlup oldu. 1 maçta da rakibine üstünlük sağlayamadı. Son 2 lig maçında Antalyaspor ve Gençlerbirliği’ni mağlup ederek zirve takibini sürdüren sarı-kırmızılılar, zorlu Trabzon deplasmanından galip ayrılıp yarıştan kopmak istemiyor.

ASLAN DEPLASMANDAKİ SON MAÇLARDA ÜSTÜN

Galatasaray, Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı son maçlarda rakibine üstünlük sağlamış durumda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Trabzon'daki son 6 maçta rakibini 4 kez mağlup ederken, 1 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 1 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. İki takım arasında ligde Trabzon'da oynanan 6 maçta alınan sonuçlar şöyle:

2015-2016 sezonu Trabzonspor: 0 – Galatasaray: 1

2014-2015 sezonu Trabzonspor: 2 – Galatasaray: 1

2013-2014 sezonu Trabzonspor: 1 – Galatasaray: 4

2012-2013 sezonu Trabzonspor: 0 – Galatasaray: 0

2011-2012 sezonu (Süper Final): Trabzonspor: 2 – Galatasaray: 4

2011-2012 sezonu Trabzonspor: 0 – Galatasaray: 3

TUDOR’UN CEZASI BİTTİ

Süper Lig'de Antalyaspor maçında karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık tarafından tribüne gönderilen Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor, cezasını geçtiğimiz hafta TT Arena'da oynanan Gençlerbirliği mücadelesinde çekti. Hırvat çalıştırıcı Trabzonspor deplasmanında kulübedeki yerini alacak.

SELÇUK, TRABZON’U SEVİYOR

Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, Spor Toto Süper Lig'de Trazbonspor, Gençlerbirliği, Sivasspor ve Medipol Başakşehir’e karşı oynanan karşılaşmalarda başarılı bir grafik çiziyor. Milli futbolcu söz konusu takımlara, ligde oynanan mücadelelerde 4’er gol attı. Bu 4 takım, Selçuk İnan’ın en fazla gol attığı ekip olarak dikkat çekiyor. İnan, daha önce de Trabzonspor forması giymişti.

SELÇUK, EREN VE DE JONG SINIRDA

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi Selçuk İnan, Eren Derdiyok ve Nigel De Jong sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular sarı kart görmesi halinde Süper Lig'in 26. haftasında TT Arena'da oynanacak olan Adanaspor maçında takımlarını yalnız bırakacak.

SAKAT FUTBOLCULARIN DURUMU

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları sona eren Ahmet Çalık ve Semih Kaya, takımla son antrenmana katıldı. Eren Derdiyok, Aurelien Chedjou ve Hakan Balta'nın tedavileri sürerken, Nigel de Jong'un da tedavi süreci sona erdi.